БАКУ /Trend/ - События 20 Января стали неким поворотным пунктом в истории Азербайджана.

Об этом в среду Trend сказал Григорий Райхман, историк и журналист, которому удалось запечатлеть события этого трагического дня на фото.

«После январских событий меня попросили сделать снимки для служебного пользования. Мне удалось заснять нефтеналивные корабли – они были буквально изрешечены пулями. Я видел плачущего бакинца – Героя Советского Союза, русского человека, жителя Баку, который шел и рыдал, потому что в его город пришла война», – сказал Рейхман.

По словам историка, события 20 января 1990 года показали подлость советской имперской власти, вместе с тем они продемонстрировали стремление азербайджанского народа к полной свободе.

«Военная победа в Карабахе и сохранение памяти об этих событиях – лучший памятник похороненным на Шехидляр Хиябаны», – сказал он.

«Эти события не могли не задеть меня. 20 Января стал неким поворотным пунктом в истории Азербайджана. Последствия были уже необратимы».

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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