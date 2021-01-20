Рассмотрены обращения 2 777 участников Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Деятельность созданной соответствующим приказом Министра обороны Азербайджана Комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Как сообщили в среду Trend в минобороны, в комиссию, действующую в городе Баку, с 11 по 19 января обратилось 2 777 граждан, по решению их обращений были приняты соответствующие меры.

Мобильные группы комиссии, действующие в городе Гянджа, Физулинском районе и поселке Пирекешкюль, до сегодняшнего дня рассмотрели обращения 666 граждан и приняли соответствующие меры по их решению.

В министерстве отметили, что до сегодняшнего дня комиссией и всеми ее мобильными группами на местах были рассмотрены в общей сложности 643 обращения граждан.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)