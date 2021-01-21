Установлены личности 2 858 шехидов Отечественной войны – военный прокурор

БАКУ /Trend/ - Усилиями соответствующих структур Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел было обеспечено проведение необходимых действий для идентификации в кратчайшие сроки личностей погибших в боевых операциях во время 44-дневной Отечественной войны, и последующей передаче их по назначению.

Об этом на сегодняшней коллегии сказал военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что сотрудники органов военной прокуратуры осуществили неотложные следственные действия, многочисленные экспертизы, а в случаях необходимости и судебно-генетическую экспертизу, и до настоящего времени полностью установили личности 2858 погибших.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)