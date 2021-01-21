Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Туркменистана

БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Туркменистан 21 января состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым как один на один, так и в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе по дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран по совместной разведке и разработке месторождения "Достлуг" в Каспийском море было отмечено как наглядный пример расширения сотрудничества между двумя странами, а также в Каспийском регионе, и укрепления энергетической безопасности. Было отмечено, что соглашение обозначило Каспийское море как море мира, добрососедства и дружбы и поспособствовало укреплению атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на Каспии.

Стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества, в том числе в трехстороннем формате. Ссылаясь на подписанную 16 января дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, телекоммуникаций и информационных технологий, таможенных и пограничных вопросов между Азербайджаном, Туркменистаном и Афганистаном, были обсуждены вопросы исполнения мероприятий в этой связи.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и взаимной поддержки, а также по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Редактор: Наталья Кочнева)