Будет разработан новый механизм для проведения земельной реформы на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева необходимо разработать новые механизмы и критерии земельной реформы на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов при раскрытии приоритетов на 2021 год на основе поручений Президента Азербайджана.

(Редактор: Наталья Кочнева)