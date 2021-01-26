Президент Ильхам Алиев: Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку является пятизвёздочным аэропортом

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку является пятизвёздочным аэропортом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Рашадом Набиевым в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

«Что касается воздушного транспорта, то достаточно сказать, что сегодня наш самолетный парк является одним из самых современных парков. У нас современные транспортные, пассажирские самолеты производства ведущих компаний мира. Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку является пятизвёздочным аэропортом, таких в мире около 10-ти. А в СНГ Международный аэропорт Гейдар Алиев вот уже много лет находится на первом месте. Аэропорты, построенные по моему указанию в других городах, в значительной степени усиливают наш транспортный потенциал. В последние годы было построено 7 аэропортов, 6 из которых обладают международным статусом и могут принимать все виды самолетов, в том числе самые тяжелые транспортные самолеты. Как вам известно, в Физули началось строительство нового международного аэропорта, а на освобожденных землях – на территории либо Лачинского, либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт», - сказал Президент Ильхам Алиев.