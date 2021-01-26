Представители ПЕА посетили участников Отечественной войны русской национальности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе руководства партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) представители партии посетили живущих в Баку двух участников Отечественной войны русской национальности.

Как сообщает во вторник Trend, член Правления ПЕА, председатель русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Михаил Забелин, заведующие отделами исполнительного секретариата ПЕА Айдын Гусейнов и Айдын Мирзазаде, председатель Хатаинской районной организации партии Гусейнбала Мираламов, глава аппарата Низаминской районной организации ПЕА Рамиль Велибеков поинтересовались состоянием обеих семей, выразили признательность бывшим бойцам за участие в защите Родины, а их семьям - за воспитание героических сынов.

Отметим, что Владислав Карчашкин принял участие в боях за освобождение Джебраила, Физули, Ходжавенда, Лачина и города Шуша, награжден медалями. Он назвал свою борьбу схваткой за Родину.

Денис Гузлаев 14 октября во время боев получил тяжелое ранение в челюсть, перенес хирургическую операцию, на данный момент проходит курс реабилитации. Он также был награжден медалью.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)