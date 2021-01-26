Временный поверенный в делах России в Азербайджане вызван в МИД

БАКУ /Trend/ - 26 января 2021 года временный поверенный в делах Российской Федерации в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Было отмечено, что в ходе встречи с временным поверенным в делах России в Азербайджане был поднят вопрос об использовании депутатом Государственной Думы России от правящей партии "Единая Россия" Виталия Милонова в интервью армянским СМИ неприемлемых выражений в адрес азербайджанского государства и народа, и данный поступок члена Госдумы был решительно осужден.

Было также отмечено, что очередной провокационный шаг, сделанный депутатом Госдумы РФ Милоновым против Азербайджана, полностью противоречит сложившимся отношениям на высшем уровне между Азербайджаном и Россией. Было подчеркнуто, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и подобные шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутой договоренности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)