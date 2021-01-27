Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан создал новую реальность в регионе - Совет безопасности Турции

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Турции и Азербайджана будет продолжаться всегда.

Об этом на вебинаре "Предстоящие 10 лет азербайджано-турецких отношений" сказал главный координатор SETA, член Совета безопасности и внешней политики Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что, освободив свои территории от оккупации, Азербайджан создал новую реальность в регионе.

Дуран подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном и поддерживает его справедливую позицию: "Турция была рядом с Азербайджаном и в 44-дневной войне. На что ряд государств резко отреагировал, но Турция не обратила на это внимание. Отечественная война закончилась так, как того хотели Азербайджан и Турция. Победой в этой войне началась новая эпоха сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Мы и дальше продолжим развивать и укреплять наши связи".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)