Армяне разрушили в Ходжавенде и православную церковь - репортаж Trend TV

Ходжавенд /Trend/ - Армянский вандализм коснулся не только исторического, культурного и религиозного наследия ислама, но и христианских религиозных святынь.

Как передает в четверг спецкор Карабахского бюро Trend, жертвой армянского вандализма стала и построенная в 1894 году в Ходжавендском районе Русская православная церковь.

Она была разрушена армянами после оккупации района в 1992 году.

Представляем вниманию видеокадры, запечатленные съемочной группой Trend TV.