Армяне разрушили в Ходжавенде и православную церковь - репортаж Trend TV
Ходжавенд /Trend/ - Армянский вандализм коснулся не только исторического, культурного и религиозного наследия ислама, но и христианских религиозных святынь.
Как передает в четверг спецкор Карабахского бюро Trend, жертвой армянского вандализма стала и построенная в 1894 году в Ходжавендском районе Русская православная церковь.
Она была разрушена армянами после оккупации района в 1992 году.
Представляем вниманию видеокадры, запечатленные съемочной группой Trend TV.
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