Назначение спецпредставителя Президента в Шушинском районе – еще один вестник масштабных созидательных работ – депутат

БАКУ /Trend/ - Назначение главой государства спецпредставителя в Шушинском районе – крайне знаменательное событие, в то же время показатель внимания, которое уделяется городу, и вестник тех масштабных созидательных работ, которые начнутся в Шуше.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшан Мусаев.

Он отметил, что Шуша – это наша история, наше культурное наследие, сердце Карабаха.

" Шуша настолько дорога нам, что мы приняли ее как символ. Поэтому освобождение города Шуша от оккупации и оглашение этой новости Верховным Главнокомандующим было особым событием для каждого гражданина Азербайджана. В тот момент у всех на глазах наворачивались слезы счастья, все праздновали – это был один из самых счастливых дней.

Освобождение этого города серьезно сказалось на армянах. Именно после поражения в битве за Шушу ненавистный враг понял, что должен немедленно подписать акт о капитуляции. Унижение от этого поражения до сих пор ощущается во всех сферах армянского общества – даже в заявлениях членов правительства. Вы, наверное, помните, что некоторое время назад министр иностранных дел Армении Ара Айвазян сделал странное заявление, что якобы "Шуша – культурный центр армян".

Представляете, насколько они банальны и лишены логики. В таком случае нужно спросить у этого несчастного дипломата: если Шуша была вашим культурным центром, почему вы разрушили в городе образцы культурного наследия, культурные учреждения, исторические памятники? Именно в такой форме армяне пытаются сфальсифицировать историю, присвоить чужое. Они делали это на протяжении всей истории", – сказал Эльшан Мусаев.

Депутат подчеркнул, что Шуша – древний азербайджанский город, шедевр Панахали хана.

"Шуша оставалась под оккупацией около 30 лет, она была разрушена. Ненавистный враг разрушил город бесчестным и гнусным образом. Но Шуша уже спасена. Теперь она дышит, она счастлива.

Шуша – бьющееся сердце Азербайджана. Отважные азербайджанские воины вернули Шушу в рукопашным бою, и их героизм золотыми буквами вписан в мировую историю. Отныне Шуша навечно останется у Азербайджана – мы будем защищать ее как зеницу ока. Уже строится дорога в Шушу, в городе развевается азербайджанский флаг, создаются отделы государственных органов Азербайджана, формируется инфраструктура. Пашинян больше не может водить хоровод на Исабулагы. В Шушу уже совершает поездку Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, он даже ночует там, посылает сообщения всему миру с этой священной земли.

Да здравствует Верховный Главнокомандующий и наша победоносная армия! Слава этим счастливым дням!", – добавил Эльшан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)