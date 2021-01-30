На территории Турецко-российского совместного мониторингового центра посажены деревья (ВИДЕО/ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - На территории Турецко-российского совместного мониторингового центра, открывшегося сегодня в Агдамском районе Азербайджана, были посажены деревья, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.

В этом процессе приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу и заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Отметим, что общая площадь территории Центра составляет около 4 гектаров. На территории размещается 65 служебных и жилых помещений модульного типа. Все помещения обеспечены необходимым оборудованием.

(Текст: Кямаля Сеидова)