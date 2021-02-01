БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис утвердил документ о визах между Азербайджаном и Турцией, сообщает в понедельник Trend.

Сегодня на первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) был обсужден вопрос утверждения "Протокола № 1 между правительством Турции и правительством Азербайджана об изменениях в соглашение, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года о взаимном освобождении от виз между правительством Азербайджана и правительством Турции".

Согласно изменению, использование паспортов обязательно при въезде представителей сторон соглашения с территорий третьих стран и из третьих стран на территории сторон.

Другие документы по пересечению границы, указанные в дополнениях 1 и 2 Соглашения, используются только для прямых поездок с территории одной стороны на другую.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)