Азербайджан вступает в качественно новый стратегический этап

БАКУ /Trend/ - Эффективная борьба с пандемией коронавируса, которая стала глобальным бедствием на протяжении долгого времени, практика солидарности для общего блага и восстановление территориальной целостности укрепляют необходимые основы для широкомасштабных и глубоких реформ. Благодаря реформам, проведенным в предыдущие годы, социально-экономический потенциал страны увеличился, а устойчивость экономики к внешним шокам повысилась. Осуществленное социально-экономическое строительство и обеспечение территориальной целостности заложили прочный фундамент для того, чтобы Азербайджан в долгосрочной перспективе перешел на лучшую стадию развития, став стремительно развивающимся и обладающим высоким благосостоянием государством-лидером.

Об этом говорится в распоряжении Президента Ильхама Алиева об утверждении "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", предает во вторник Trend.

Подчеркивается, что в постпандемический и постконфликтный период независимое и суверенное Азербайджанское государство вступает в качественно новый и охватывающий 2021-2030 годы стратегический этап. Посредством поиска источников высокого экономического роста за счет глубоких структурных и институциональных реформ в новый стратегический период, характеризующийся восстановлением территориальной целостности страны, необходимо обеспечить дальнейшее наращивание мощи Азербайджанского государства, построение общества с высоким благосостоянием, историческое возвращение в освобожденные районы и постоянное заселение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)