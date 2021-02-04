Шуша вернет все свои статусы – последовательный созидательный план главы государства

БАКУ /Trend/ - Славной победой в 44-х дневной Отечественной войне Азербайджан положил конец оккупации своих земель, обеспечив территориальную целостность. Теперь самая важная задача, которую предстоит решить – это их восстановление. В интервью Азербайджанскому телевидению 1 февраля Президент Ильхам Алиев привел последовательность работ, которые предстоит осуществить до возвращения на освобожденные территории. Глава государства конкретно и в отдельности предупредил чиновников, собирающихся строить там здания, офисы и другие объекты, подчеркнув, что не потерпит самоуправства. Все работы в освобожденных районах должны проводиться согласно плану, продуманно, последовательно и с учетом самых высоких стандартов.

Координационный штаб по восстановлению освобожденных земель, в который и должны направляться все предложения и инициативы, возглавляет глава Администрации Президента. Несогласованные предложения об открытии представительств в освобожденных районах и самоуправство недопустимы. Прежде всего, эти территории необходимо разминировать, затем должен быть подсчитан нанесенный им ущерб, и только после этого должны реализовываться инфраструктурные проекты, строиться социальные объекты и создаваться условия для жилья.

Именно в такой последовательности будут идти процессы восстановления на освобожденных территориях, которые будет лично контролировать глава государства. Поэтому ни один чиновник или бизнесмен не сможет здесь своевольничать.

Одной из главных задач является восстановление города Шуша, и в связи с этим первым глава государства назначил своего спецпредставителя именно в этот город. Шуша будет восстанавливаться по специальному плану, и здесь будет реализована концепция по ее превращению не только в центр азербайджанской культуры, но и в один из культурных центров региона и мира. Конкретные предложения уже есть. Напомним, что в XIX в. в Шуше с большим размахом велось строительство и созидательные работы – в городе наряду со школами восточного зодчества строились и здания, содержащие в себе некоторые особенности европейской архитектуры. Именно поэтому город Шуша иногда называли «малым Парижем» или «Парижем Востока». Поэтому следует чутко отнестись к восстановлению этого города, чтобы вернуть ему прежнее величие.

Анализируя слова Президента Ильхама Алиева о предстоящей работе и будущих проектах, можно быть уверенным, что Шуша превратится в культурный центр всего Кавказа. Шуша вернет себе статусы колыбели культуры и консерватории Кавказа, которыми она славилась во второй половине XIX в. и в XX в. В этой связи вопрос восстановления освобожденных территорий во главе с городом Шуша находится под особым контролем государства, и предстоящие работы согласовываются на самом высоком уровне. Отныне каждого должен беспокоить лишь один вопрос – это качество работ в соответствии с планом восстановления освобожденных территорий. Потому что долг каждого из нас – придерживаться курса, установленного государством.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)