Видеокадры из села Солтанлы Джабраильского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Солтанлы Джабраильского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию эти видеокадры.
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