Президент Ильхам Алиев выступил на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - 11 февраля состоялось VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

Как сообщает Trend, на заседании выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемая комиссар Симсон.

Уважаемый комиссар Варгейи.

Дамы и господа.

Дорогие друзья.

VII заседание Консультативного совета Южного газового коридора проходит в формате видеоконференции. Это – новая реальность, возникшая в результате пандемии. Несмотря на это, уверен, что результаты нашей совместной деятельности, как всегда, будут значимыми. Я помню первое заседание Консультативного совета. В то время мы только приступили к совместной работе, и сегодня, оглядываясь назад, становимся свидетелями важных достижений. Кстати, ежегодно собираясь в Баку, мы рассматриваем проделанную работу и планируем предстоящие шаги.

Рад, что число стран, участвующих в сегодняшнем заседании, больше, чем прежде. В настоящее время здесь участвуют 18 стран, 19 компаний и 5 ведущих международных финансовых институтов. Мы работаем как единая команда, и считаю, что это является главной причиной нашего успеха.

Конечно, в первую очередь хочу поздравить всех нас с завершением строительства Южного газового коридора. Последний день минувшего года был знаменательным. Завершение проекта ТАР, являющегося последним сегментом Южного газового коридора, - историческое достижение. Уверен, что наше взаимодействие будет продолжаться, потому что у нас есть новые планы и идеи. Они обязательно будут обсуждены на сегодняшнем заседании.

Хочу выразить признательность всем нашим партнерам. Благодарю правительства государств, принимавших участие в реализации этого гигантского проекта, - Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Албании и Италии. Я признателен Европейской комиссии за то, что 10 лет назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали в Баку Совместное заявление по Южному газовому коридору. Эта была отправная точка нашей деятельности. В течение 10 лет мы активно сотрудничали с Европейской комиссией, Азербайджан и Европейская комиссия являются сопредседателями Консультативного совета.

Хочу выразить благодарность правительствам США и Великобритании. Правительства обеих стран, являющихся нашими партнерами, всегда поддерживали все наши инициативы, оказывали нам мощную поддержку в реализации различных гигантских проектов, успешно осуществленных Азербайджаном и раньше совместно с соседями и партнерами.

Конечно, если бы компании не проявили большую приверженность к данному проекту, то его реализация была бы невозможной. Здесь есть большая группа компаний, сплотившихся вокруг единой идеи, связанной с осуществлением этого действительно гигантского энергетического проекта. В этом контексте хочу особо подчеркнуть значение стратегического партнерства между Азербайджаном и ВР. ВР – наш стратегический партнер, компания, которая уже 27 лет осуществляет деятельность в Азербайджане, и мы будем сотрудничать еще много десятилетий. Сюда входят все важные проекты, связанные с нефтегазовым сектором в Азербайджане, в том числе транспортировкой ресурсов.

Хочу выразить отсюда признательность международным финансовым институтам – Всемирному банку, Европейскому банку реконструкции и развития, Азиатскому банку развития, Европейскому инвестиционному банку и Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Эти пять крупных международных финансовых институтов принимали участие в проекте и внесли важный вклад в его реализацию.

Это еще раз демонстрирует, что командная работа дает хорошие результаты. Мы достигли значительного прогресса. Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности и диверсификации энергии. Сегодня энергетическая безопасность – это вопрос национальной безопасности всех стран. Диверсификация энергии также важна для стран-потребителей и производителей. Таким образом, считаю, что мы добились небывалого формата сотрудничества. Есть правильно рассчитанный баланс интересов, где интересы Азербайджана как производителя совпадают с интересами стран-транзитеров и потребителей. Именно благодаря этому стала возможной реализация проекта, который некоторые считали не очень реальным.

Глядя на проект Южного газового коридора, можно увидеть, что он является уникальным по многим параметрам. Его протяженность составляет 3500 километров, проект объединяет 7 стран. Не будь тесного сотрудничества между этими странами, его реализация была бы невозможной. Трубопровод проходит через очень сложные географические пространства, горы высотой 2500 метров, а его более чем 100-километровый участок – по дну Адриатического моря. Южный газовый коридор отвечает самым высоким экологическим стандартам, и это было главным условием для нас при планировании и реализации этого проекта.

Что касается стоимости проекта, то первоначально она была расчитана на сумму 44,6 миллиарда долларов. Однако в результате эффективного управления и правильного планирования стоимость проекта снизилась до 33 миллиардов долларов. Это само по себе является важным достижением, так как обычно при реализации строительных проектов стоимость не снижается, а напротив, повышается. Хочу также отметить, что Азербайджан внес в проект существенный финансовый вклад в объеме 10 миллиардов долларов, и мы участвовали во всех четырех сегментах реализации Южного газового коридора – "Шахдениз", Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и ТАР. Все это – проявление нашей командной работы.

Хочу еще раз подчеркнуть значение Совместного заявления, подписанного 10 лет назад в Баку тогдашним президентом Европейской комиссии господином Баррозу и мною. Подписание Совместного заявления по Южному газовому коридору действительно было знаменательным событием. Однако подписание данного заявления стало возможным благодаря уже достигнутому прогрессу. В то время – в 1994 году Азербайджан стал активно взаимодействовать с ведущими энергетическими компаниями мира и подписал "Контракт века". Это стало важным шагом, направленным на реализацию нашей энергетической стратегии.

Хочу напомнить нашим партнерам некоторые важные исторические достижения. 1994 год может считаться отправной точкой наших гигантских проектов. В 1996 году Азербайджан и консорциум,состоящий из международных энергетических компаний, подписали контракт по месторождению "Шахдениз". В настоящее время это месторождение является единственным источником природных ресурсов Южного газового коридора, однако уверен, что дополнительные объемы газа будут получены и на других месторождениях. В 1997 году стала реальностью добыча иностранными компаниями первой нефти на Каспии. Азербайджан был первой страной, пригласившей иностранные нефтяные компании для работы на Каспийском море. Далее – в 1999 году мы сдали в эксплуатацию трубопровод, пролегающий от Баку до грузинского порта Супса. Это было очень важно с точки зрения дальнейшего инвестирования, потому что до этого у нас не было выхода на мировой рынок. Азербайджан - страна, не имеющая выхода к морю. Поэтому мы нуждались в трубопроводах, и, таким образом, наше достижение в 1999 году привело к важной перемене.

Затем мы стали планировать нашу работу, связанную с основным нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, который был сдан в эксплуатацию в 2006 году. Это означало соединение Каспийского моря со Средиземным. Мы уже добились диверсификации маршрутов поставок. В 2007 году мы завершили строительство газопровода, пролегающего из Азербайджана в Грузию, а оттуда – в Турцию. Это само по себе было новшеством в истории – Азербайджан стал обеспечивать природным газом соседние страны. Наконец, в 2012 году, спустя год после подписания заявления с Европейским Союзом, мы подписали договор между Азербайджаном и Турцией о строительстве проекта TANAP. Это было очень важным событием с точки зрения реализации Южного газового коридора. После окончания в 2018 году реализации TANAP, в 2020 году был завершен и проект ТАР.

Все это – важные достижения. Оглядываясь сегодня в прошлое, мы видим, что не будь всех этих достижений, то сегодняшняя церемония, на которой мы поздравляем друг друга, была бы невозможной. Но мы должны смотреть в будущее. Мы добились больших достижений, однако уверен, что в рамках сегодняшнего заседания Консультативного совета участники обсудят наши дальнейшие планы. Что касается Азербайджана, то мы будем продолжать развивать наши энергетические ресурсы. Есть очень обнадеживающие перспективы, связанные с несколькими месторождениями, находящимися сегодня в стадии разведки и добычи. В частности, могу отметить месторождение "Бабек" с запасами газа 400 миллиардов кубометров. Газоконденсатное месторождение "Абшерон" обладает запасами в 350 миллиардов кубометров, надеюсь, что в следующем году там начнется добыча. Еще одно месторождение – "Умид", где запасы природного газа составляют по меньшей мере 200 миллиардов кубометров. Это – месторождения с подтвержденными запасами, они внесут вклад в добычу газа в азербайджанском секторе Каспийского моря. Есть и другие проекты, находящиеся на стадии разведки, и мы надеемся на новые открытия в предстоящие годы. Таким образом, эти диверсифицированные нефте- и газопроводы послужат увеличению добывающей мощности нашей сети.

Что касается наших совместных планов, то уверен, что сегодня вы обсудите вопросы, касающиеся Ионическо-Адриатического трубопровода. Конечно, завершение ТАР создает возможность для строительства Ионическо-Адриатического трубопровода. Мы уже подписали меморандумы о взаимопонимании с западно-балканскими странами. После реализации Ионическо-Адриатического трубопровода мы получим возможность диверсифицировать наши маршруты поставок и создадим новые возможности также для западно-балканских государств.

Говоря о диверсификации, следует отметить, что наш проект предполагает диверсификацию не только маршрутов, но и источников. Это очень важный вопрос, означающий реальную диверсификацию. Азербайджанский газ является новым, надежным и долгосрочным источником для Европы, потому что наши подтвержденные запасы природного газа составляют 2,6 триллиона кубометров, а согласно новым данным, этот объем может быть и больше. Если учесть еще и проект, называемый "глубоководный газ" на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", то картина нашего потенциала станет еще яснее.

Хочу проинформировать вас еще об одном важном мероприятии. Это – подписание между Азербайджаном и Туркменистаном Меморандума о взаимопонимании относительно месторождения "Дружба". Данное месторождение было открыто азербайджанскими геологами и нефтяниками в советское время. То есть, это – разведанное месторождение. Для подготовки базовых принципов по его разработке потребовалось много времени, и мы назвали его "Дружба". Это – очень важное событие в Каспийском бассейне. Данный меморандум был подписан в январе нынешнего года, и уверен, что в скором времени мы согласуем все условия и подпишем итоговый договор. Это также будет очень полезно для дальнейшего энергетического сотрудничества на Каспийском море и за его пределами.

Хочу также отметить, что Азербайджан уже стал надежной транзитной страной для транспортировки энергетических ресурсов с восточного побережья Каспийского моря. Уже много лет мы обеспечиваем для наших партнеров, находящихся на востоке Каспия, поставки по важным транспортным маршрутам посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железнодорожной системы нашей страны. То есть, Азербайджан подтвердил репутацию надежной транзитной страны.

Еще один момент, который мне хотелось бы довести до вашего внимания, связан с нашими планами по возобновляемой энергии. В настоящее время мы находимся на стадии переговоров с ведущими энергетическими компаниями мира. С двумя из них мы уже подписали необходимые документы для строительства. Одна из них – солнечная, а другая – ветряная электростанция, их совокупная мощность составляет 440 мегаватт. Эти проекты на 100 процентов будут реализованы за счет иностранных инвестиций. В Азербайджане очень благоприятный инвестиционный климат. Согласно подсчетам Всемирного банка, Азербайджан с точки зрения возможностей для бизнес-деятельности входит в число 30 ведущих государств. Привлечение инвестиций в сферу возобновляемой энергии соответствует нашей стратегии и потенциалу, связанным с источниками возобновляемой энергии.

Наряду с этим, после освобождения наших оккупированных территорий там появились новые возможности для производства электроэнергии посредством солнечных, ветровых и водных ресурсов. В этой связи приглашаю компании ваших стран стать нашими партнерами. Я уже официально объявил освобожденные территории зоной, которая будет обеспечиваться "зеленой энергией". Мы уже работаем над мастер-планом и, используя громадный водный, солнечный и ветровой потенциал, реализуем данные проекты.

Еще один проект предусматривает создание на всех освобожденных территориях "умных городов", в связи с этим также идет подготовительная работа. Если учесть, что освобожденные от оккупации территории полностью разрушены Арменией, то это – большой вызов, однако мы настроены на то, чтобы за короткий срок справиться с этим, и привержены вопросу возвращения бывших переселенцев на родные земли. Тем самым мы намерены продемонстрировать возможности, решимость страны и ее взгляд на будущее.

Считаю, что обладающий крупным нефтяным и газовым потенциалом Азербайджан, являющийся экспортером сырой нефти и нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии, должен проявить большую ответственность и активно вкладывать инвестиции в "зеленую энергию". Именно этим мы и занимаемся. Я поделился планами, связанными с этим, и уверен, что они будут претворены в жизнь. Мне просто хотелось проинформировать наших партнеров и друзей о том, что существуют и такие возможности.

Как я уже и сказал, сегодня, когда мы отмечаем завершение Южного газового коридора, мы должны смотреть в будущее, работать над новыми планами и идеями. Надеюсь, что после окончания пандемии мы вновь сможем встретиться в Баку. Потому что Баку - это город, где традиционно проходят заседания Консультативного совета. Пользуясь случаем, приглашаю вас в следующем году в Баку для продолжения нашей совместной деятельности. Благодарю за внимание.

х х х

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал:

-Ваше превосходительство, господин Президент, от имени всех участников сегодняшнего заседания Консультативного совета выражаем Вам глубокую признательность. Вы выступили очень обстоятельно и подробно. Естественно, Ваша поддержка обусловила успех Южного газового коридора.

А сейчас хочу предоставить слово комиссару Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.

Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон сказала:

-Ваше превосходительство Президент Алиев, министр Шахбазов, приветствую вас из Брюсселя. Нынешнее заседание Консультативного совета – особое, потому что у нас есть основание отметить сегодняшний день. Южный газовый коридор завершился. Консультативный совет собрал за одним столом политических лидеров, компании и все финансовые институты. В отличие от других подобных форумов, это – невиданное событие. Для того, чтобы понять масштаб данного успеха, мы должны были осознать две ощутимые трудности, с которыми столкнулся проект. Первая - вера. Совет сплотил всех нас вокруг единой идеи. Он помог нам создать желаемое всеми нами доверие, добиться консенсуса по реализуемым вопросам и прийти к соглашению по проектам, которые должны были быть реализованы. Вторая - техническая сторона. Здесь имеются в виду не только разработка месторождения "Шахдениз-2", но и трудности, возникающие в связи с размещением и соединением труб на многочисленных территориях, различных географических пространствах, как на суше, так и в море. Несмотря на все это, мы победили. Сегодня мы можем с радостью сказать, что наш мандат исполнен.

Южный газовый коридор помогает Европейскому Союзу в диверсификации его энергоснабжения, обеспечении большего выбора и конкуренции для наших граждан. В начале нынешнего года мы уже видим снижение цен на газ в Италии. Это означает начало нашего успеха, а также нового партнерства. Благодаря данному коридору Европейский Союз и Азербайджан в настоящее время являются стратегическими энергетическими партнерами. Мы достигли этого не случайно или на каких-то условиях. Совсем наоборот. Мы достигли сегодня этой точки потому, что все участники сегодняшнего заседания неутомимо трудились и демонстрировали приверженность. Прежде всего, хочу поблагодарить Президента Алиева за позицию, решительность и стратегическое управление на протяжении всех этих лет. Мне также хочется выразить признательность Грузии, Турции и Албании. Наш коридор проходит через ваши территории. Без вас проекта Южного газового коридора не было бы. Поддержка политики играет в таких проектах основополагающую роль до прокладки того или иного трубопровода. Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство за оказанную в этот период политическую поддержку. Мы признательны вам за вашу работу и поддержку в эти годы. Последний, но важный момент связан с финансированием. Финансирование было чрезвычайно важным в реализации данного проекта. Хочу поблагодарить Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и все частные структуры, внесшие вклад в финансирование проекта. Именно так мы достигли этой точки.

А теперь давайте посмотрим, как мы будем продолжать работу. Всем нам известно, что Европа находится в первом ряду глобального перехода к климатическому нейтралитету. В основе "зеленого соглашения" лежат ясные цели. До 2050 года в Европе должен наступить климатический нейтралитет, и в предстоящие 10 лет снижение эмиссий должно достигнуть по меньшей мере 55 процентов. Это означает движение к декарбонизированной энергетической системе. Конечно, путь к климатическому нейтралитету долог. В различных исходных точках он требует разных подходов. С этой точки зрения мы видим роль газа в качестве замещающего топлива. Недавно Совет Европейского Союза признал, что газ, сохраняя энергетическую безопасность и доступность до переходного топлива, сыграет свою роль в обеспечении постепенного отхода от таких загрязняющих воздух энергетических источников, как уголь. Одновременно с достижением в будущем "зеленого соглашения" газ в мире должен быть декарбонизирован и уступить свое место применению водорода и другого декарбонизированного топлива. Признавая роль газа в период перехода к чистой энергии, мы также отчетливо понимаем, что эта роль включает новую ответственность. Поэтому Европейский Союз придает особое значение мерам в области эмиссии метана. Мы знаем, что метан в короткой перспективе гораздо вреднее, чем CO2. Эмиссии метана составляют около 50 процентов эмиссии всех парниковых газов. В то же время мы знаем, что выбросы метана в воздух в результате добычи газа могут быть сокращены практически с нулевыми расходами. Это – сфера, в которой Европейский Союз очень хочет шагать быстрыми темпами. Мне известно, что Государственная нефтяная компания Азербайджана уже наладила предварительные контакты с Программой ООН по окружающей среде. Мы также тесно сотрудничаем с Программой ООН по окружающей среде в области устранения метана в Европейском Союзе. Как часть большой работы, мы в октябре минувшего года приняли стратегию Европейского Союза по сокращению антропогенных эмиссий метана и намерены расширить сотрудничество в данном вопросе. В ближайшей перспективе мы хотим устранить пробелы в мониторинге, проверке и докладе эмиссий, а также поощрять инициативы по сокращению эмиссий метана. Наш следующий шаг будет заключаться в создании вместе с Программой ООН по окружающей среде международной обсерватории эмиссии метана и подготовке правил Европейского Союза, связанных с сокращением эмиссий метана. Мы готовы поделиться вашими мониторинговыми данными через глобальный спутник, и сегодня они уже могут определить стороны с наибольшей эмиссией.

На сегодняшнем заседании мы также рассмотрим такие вопросы, как продолжение успеха Южного газового коридора и обеспечение его перспектив на столь изменчивой энергетической карте. Спрашивается: Какой вклад данный проект может нести в обеспечение надежного энергетического выхода для Западно-Балканского региона? Ведь данный регион постепенно приближается к декарбонизированной системе, отдаляется от угля и использует свой мощный потенциал для развивающейся возобновляемой энергии. В период энергетического перехода Европейский Союз прагматично протягивает Западным Балканам руку помощи для оказания содействия в духе настоящего партнерства. Мы отразили вопросы энергии и сообщения в основной части принятой в прошлом году экономической и инвестиционной программы для Западных Балкан. Конечно, достижение однажды азербайджанского газа до Западных Балкан будет зависеть от ряда аспектов. Основной ведущей силой станут инвестиционные решения, основанные на рынке. Нынешним летом Консорциум ТАР планирует первоначальное обязательное маркетинговое исследование. Рассматривается и инфраструктура. Каждый новый инфраструктурный проект должен оцениваться в отдельности. Необходимо рассмотреть его влияние на устойчивость. Все это требует значительной технической работы. Мы считаем, что эту работу необходимо проводить с использованием таких региональных форумов, как энергетическое сообщение в Центральной и Юго-Восточной Европе. Таким образом, сегодняшняя встреча важна не только с точки зрения того, чтобы отметить нынешний успех, но и провести обмен мнениями вокруг перспектив и вызовов.

Дамы и господа, я горжусь продемонстрированными на сегодняшнем заседании коллективными усилиями. Мы должны воспользоваться этим успехом как вдохновляющим фактором в предстоящей работе. Спасибо.

х х х

Министр Пярвиз Шахбазов сказал:

-Госпожа Симсон, спасибо за добрые слова и обстоятельное выступление.

А сейчас я приглашаю вас на первую сессию VII заседания министров.

Ваше превосходительство господин Президент.

Уважаемые комиссары.

Уважаемые министры.

Высокопоставленные представители правительств США, Соединенного Королевства и Италии.

Дамы и господа.

Консультативный совет как образцовый формат международного сотрудничества добился своей цели. В настоящее время Южный газовый коридор связывает Европу с Каспийским морем, что происходит посредством инфраструктуры мирового масштаба, усиливает энергетическую безопасность, а также вносит вклад в достижение наших климатических, экономических и коммерческих целей. Впервые азербайджанский газ, преодолев расстояние в 3500 километров, достиг европейского рынка. Как отметил господин Президент, проект завершился своевременно, был сэкономлен бюджет. Поздравляю всех вас с этим общим историческим достижением и желаю постоянного продвижения к нашим стратегическим целям, плодотворных мероприятий. Мы выступаем за поддержку на высоком уровне и многостороннее сотрудничество.

Уважаемые участники, данный мегапроект также продемонстрировал результаты своей миссии по диверсификации. В текущем году из Азербайджана в Грузию планируется экспортировать около 1 миллиарда, в Турцию - по меньшей мере 8 миллиардов, в Европу – более 5 миллиардов кубометров природного газа. В следующем году посредством ТАР, являющегося одним из основных сегментов Южного газового коридора, в Италию будет поставлено 13 процентов, в Грецию – 20 процентов, а в Болгарию – 33 процента природного газа. До 2023 года как TANAP, так и ТАР планируется использовать с полной пропускной способностью. На месторождении "Шахдениз" уже добыто 137 миллиардов кубометров газа, и в настоящее время это по существу основной источник Южного газового коридора. Таким образом, Южный газовый коридор усиливает энергетическую безопасность Азербайджана, диверсифицирует рынки, источники и маршруты для стран-потребителей. В частности, Южный газовый коридор в рамках Приоритета углеродного нейтралитета Европейского Союза открывает возможности снабжения топливом с наименьшим воздействием на климат. Это предусматривает транспортировку углеводорода, в связи с чем уже применяется к сегменту системы Южного газового коридора.

Дамы и господа, сдача в эксплуатацию ТАР не является завершением проекта Южного газового коридора, напротив, это означает начало новых возможностей. Мы вместе с нашими партнерами создаем новую карту Евразии, поощряющую геоэкономическую среду и устойчивое развитие, глобальное сотрудничество. Следует также отметить, что Азербайджан повысил физическую безопасность энергетического коридора и устранил военные угрозы данному проекту, освободив свои территории от 30-летней оккупации со стороны Республики Армения, восстановил территориальную целостность.

А сейчас мы, завершив первую фазу Южного газового коридора, думаем над очередной фазой. В результате реализации второй фазы будет обеспечена добыча азербайджанского газа на неразработанных месторождениях, что создаст новые транзитные возможности для новых поставщиков. Уверен, что на сегодняшнем заседании Консультативного совета мы не только отметим наши общие достижения, но и проведем совместные обсуждения, связанные с дальнейшими возможностями. Большое спасибо.

А сейчас хочу предоставить слово господину Оливеру Варгейи.

Комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгейи сказал:

-Большое спасибо.

Уважаемый господин Президент.

Уважаемые министры, дамы и господа.

Очень рад находиться сегодня вместе с вами. Мы отмечаем реализацию столь важного проекта диверсификации газа. Надеюсь, что это также является для нас новой страницей и означает расширение сотрудничества с нашими западными партнерами. В нынешнем году мы отмечаем успех и одновременно составляем новые планы. Разрешите довести до вашего внимания основные вопросы. Это – сотрудничество в рамках Восточного партнерства и наши планы, связанные с мероприятиями на Балканах. Прежде всего, разрешите поздравить вас с завершением Трансадриатического трубопровода и особо отметить поставку в Европу добываемого в Азербайджане природного газа. Как вам известно, данный проект был завершен в прошлом году. Это – крупное достижение. По сути это стало проявлением нашей решительности, сотрудничества наших государств и частных структур, потому что Европа получила реальную диверсификацию, что открыло эти возможности по соседству с нами. Словом, поздравляю и благодарю всех.

Южный газовый коридор являлся частью нашей повестки по Восточному партнерству, его планировалось завершить в 2020 году. В последний раз мы провели заседание в связи с этим – приоритетами Восточного партнерства - в марте прошлого года. Это продемонстрировало различные вопросы, стороны нашего сотрудничества, мы обсудили силу сопротивления наших экономик. В настоящее время мы составляем планы по исполнению данных приоритетов. Перед нами стоят намеченные цели. Конечно, в этом контексте коридор воодушевляет нас, и энергетическая связь, безопасность поставок повышают силу сопротивления наших экономик. Природный газ играет важную роль в переходе к декарбонизированной экономике в Европе и по соседству с ней. Естественно, это – наша цель, которая также присутствует в нашей политике. Здесь также есть принцип справедливости. В настоящее время инвестиции должны продолжаться, и Европейский Союз в связи с этим оказал поддержку Азербайджану и другим странам региона в вопросах энергетической связи. Мы и впредь будем продолжать работу в данном направлении и окажем содействие в переходе к "зеленой энергии", устранении загрязнения.

Пандемия COVID-19 оказала большое влияние на всю нашу экономику, в таких условиях мы должны повысить силу сопротивления и работать над восстановлением. Следует открыть пути для инвестиций, и они должны быть реализованы, чтобы жизнь наших народов стала еще лучше.

Разрешите коснуться еще одного аспекта. Это – очень важный момент в нашем сотрудничестве. Лично для меня очень важно, что в октябре прошлого года Европейская комиссия приняла план экономических инвестиций по региону Западных Балкан. Европейская комиссия оказала помощь на сумму 9 миллионов евро, и дополнительно 20 миллионов евро, направленных на составление планов восстановления экономик и их исполнение. Здесь имеются в виду энергетическая связь, перевозки и другие сферы. Цель данного документа заключается в использовании незадействованного экономического потенциала этого региона и оказании поддержки правительствам этих государств в реализации данной работы. Естественно, перевозки являются частью данного плана. Это приводит к ряду наших инициатив. Первое – возобновляемые источники энергии, второе – декарбонизация и третье – применение инновационных путей. Все это отражает энергетическую политику Европейского Союза и охватывает реальную повестку в экономическом росте для Западных Балкан в предстоящие годы. Как вам известно, природный газ играет важную роль в области перехода к полезной энергии на Западных Балканах. В настоящее время в данном регионе имеются связанные с этим трудности, что тормозит его экономическое развитие. Что касается потребления газа, то если эти вопросы в данном регионе будут решены, то такой переход окажется более легким. Поэтому помимо целей, связанных с изменением климата, будет предотвращено загрязнение, в этом регионе повысится уровень здоровья. Естественно, опираясь на газ, мы сможем сократить эмиссии в регионе до 60 процентов. Для этого нам необходима инфраструктура. Поэтому план экономических инвестиций направлен в 5 связанных друг с другом отраслей, где особое место занимает поставка газа на Западные Балканы. Естественно, здесь будут рассмотрены безопасность поставок и конкуренция, на соответствующих рынках созданы более надежные и более доступные с точки зрения цен условия. Одновременно постепенный отказ от угля является императивом. Новые источники газоснабжения означают оживление газового рынка в данном регионе. В предстоящие месяцы мы продолжим обсуждения в этом направлении. Мы хотим нынешним летом провести с азербайджанскими партнерами обсуждения, связанные с этим, чтобы была создана соответствующая инфраструктура и азербайджанский газ как можно скорее начал поставляться на Западные Балканы.

В заключение разрешите отметить, что с этими условиями мы пойдем вперед, и данный газовый проект создаст для нас основу в выполнении долгосрочной стратегии декарбонизации. Естественно, в эту стратегию необходимо включить точные планы. Декарбонизация, надежное энергоснабжение создадут условия для реализации данных планов на Западных Балканах, и наши планы будут полностью обеспечены. Верю, что в нынешнем году эта работа будет продолжена. С этой целью, обращаясь ко всем нам, призываю более серьезно отнестись к исполнению обязательств, связанных с изменением климата. Хочу также отметить, что месседж Президента воодушевил нас. Сопредседатель также сказал, что у Азербайджана есть потенциал для оснащения региона. Это означает диверсификацию. Перед нами долгий, но ясный путь. Уверен, что все мы очень скоро справимся с этим. Большое спасибо.

Пярвиз Шахбазов: Комиссар Варгейи, большое спасибо за выступление. Как отметил господин Президент, поддержка, оказанная Европейской комиссией Южному газовому коридору, с самого начала была очень важной. Мы желаем продолжать диалог и в будущем.

Затем члены консорциума представили отчет о завершении Южного газового коридора.

Исполнительный директор ТАР Лука Шерпатти назвал своевременную сдачу ТАР в эксплуатацию важным событием, отметил, что именно этот проект поставляет природный газ Азербайджана в Европу. Он сказал:

-Пользуясь случаем, хочу выразить признательность правительству Азербайджана во главе с Его превосходительством Президентом Ильхамом Алиевым за принятие конкретного обязательства по обеспечению своевременной реализации Трансадриатического трубопровода, а также Европейскому Союзу, принимавшим участие в проекте правительствам, нашим акционерам, кредиторам и партнерам. Действительно, такой успех ТАР стал возможен именно благодаря вашей неутомимой поддержке.

Генеральный исполнительный директор Трансанатолийского газопровода Салтук Дюзйол проинформировал о нынешнем статусе проекта.

Региональный президент компании ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил, что азербайджанский газ впервые транспортируется из Каспийского моря непосредственно в Европу, и, передавая поздравления по случаю этого стратегического успеха, сказал:

-Лидерство Президента Алиева, а также его взгляд в будущее, связанный со своей страной и всем регионом, придали мощный импульс для того, чтобы это историческое достижение стало реальностью. Его личные усилия сыграли решающую роль в успешной реализации проекта, ставшего одним из сложнейших проектов в мировой нефтяной и газовой промышленности. Компания ВР испытывает чувство безграничной гордости в связи с участием во всех фазах данного проекта, который в предстоящие десятилетия принесет пользу людям в регионе и Европе.

Затем выступили министры и руководители делегаций.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез подчеркнул, что Южный газовый коридор приносит пользу всему региону, этот энергетический коридор является основой регионального сотрудничества. Он сказал:

-Уважаемые участники, представительный состав участников VII заседания свидетельствует о том, что страны решительно подходят к этому делу, есть приверженность сотрудничеству между регионами, несмотря на то, что мы живем в сложное время. Следует отметить, что без политической поддержки Турции и Азербайджана Южный газовый коридор не мог бы реализоваться. Без политической поддержки этот трубопровод, пролегающий из Азербайджана в Европу, не мог бы осуществиться. В результате мы принесли пользу всему региону.

Советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Курт Донелли отметил, что рад участию в мероприятии. Подчеркнув, что США подчеркивают стратегическое значение Южного газового коридора, Курт Донелли сказал:

-Транспортировка углеводородов Каспийского моря на западные рынки осуществлялась десятилетиями. Рад, что правительство и энергетические компании Соединенных Штатов сыграли важную роль в этих постоянных усилиях. Южный газовый коридор действительно является многомерным и многосторонним достижением в энергетическом секторе. Все представленные сегодня здесь страны сыграли свою роль. В том числе есть многочисленные компании из всех стран-участниц проекта. Европейские потребители в Италии, Греции и Болгарии нынешней зимой впервые используют природный газ Азербайджана. Мы приветствуем рыночные испытания для Трансадриатического трубопровода, начало которых ожидается на последующем этапе в нынешнем году, и искренне желаем увидеть результаты до конца 2021 года.

Отметив, что американские компании также принимают участие в транспортировке углеводородных ресурсов Каспийского моря, Курт Донелли передал поздравления по случаю подписания между Азербайджаном и Туркменистаном Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Дружба" на Каспии.

Торговый посланник Премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон отметила, что рада представлять Соединенное Королевство на этом мероприятии. Сообщив, что до сих пор участвовала в пяти заседаниях Консультативного совета, баронесса Эмма Николсон поздравила Президента Ильхама Алиева и партнеров с успешным завершением проект. Она сказала:

-В результате совместной работы Азербайджана и его партнеров Южный газовый коридор стал символом диверсификации энергии, безопасности и силы во всей Европе. Я горжусь тем, что ВР играет ведущую роль в данном проекте, и Соединенное Королевство продолжит оказание полной поддержки этому проекту.

Подчеркнув значение объявленной Президентом Ильхамом Алиевым концепции "зеленой энергии", баронесса Эмма Николсон сказала:

-Что касается инструкций, принятых Азербайджаном в этой области, то они свидетельствуют о том, что обязательства и интересы правительства налицо. Соединенное Королевство активно поддерживает энергетический переход Азербайджана, так же,как на протяжении последних трех десятилетий мы поддерживали Южный газовый коридор и другие энергетические приоритеты Азербайджана.

Генеральный директор Министерства экономического развития Италии по инфраструктуре и энергетическим системам Гильберто Дьялуче коснулся глобального значения проекта Южного газового коридора и, отметив его роль в обеспечении энергетической безопасности, сказал:

-Я рад тому, что открытие Южного газового коридора сегодня уже реальность, он является основной инфраструктурой, обеспечивающей безопасность и диверсификацию газоснабжения, усиливающей конкуренцию за снижение цен на газ для потребителей и вносящей вклад в постепенное включение в электрическую сеть посредством газовых энергетических станций, эксплуатируемых в часы пик, различных видов возобновляемой энергии. 31 декабря газ по трубопроводу TANAP посредством интерконнектора был поставлен в Грецию и Болгарию, и, пройдя эти две страны, достиг Италии в интерконнекторной точке между ТАР и Snam Rete Gas. Учитывая задействование такого нового для Италии и Европы источника газоснабжения, как Азербайджан, а также то, что Южный газовый коридор является новым маршрутом, впервые соединившим старый континент с Каспием через Турцию и Балканы, это – исторический день для газового сектора. Объем потока составляет около 11 миллионов кубометров в день. В январе по ТАР в Италию было импортировано 340 миллионов кубометров газа, из которых около 70 миллионов кубометров были экспортированы в форме реверсного потока с интерконнекторной точкой.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натела Турнава расценила это мероприятие как показатель регионального сотрудничества. Она отметила, что Грузия вместе с партнерами, в том числе Азербайджаном, намерена добиться дальнейшего развития концепции Южного газового коридора, что обусловлено долгосрочным партнерством наших стран. Министр Натела Турнава сказала:

-Используя различные платформы и все имеющиеся возможности, мы заявили о единодушной поддержке этой широкомасштабной транспортной инициативы. Я приветствую руководство Азербайджанской Республики, которое внимательно и последовательно подошло к реализации столь важного проекта, представляющего глобальный интерес, и всех участников. Сегодня впервые в словах нет никакой необходимости. Отныне вместо нас будут говорить цифры. На только что обретенные в европейских странах рынки и тысячам новых потребителей вдоль этого маршрута будут поставляться миллиарды кубометров газа. Грузия, стремящаяся к интеграции в более представительную европейскую семью, всегда гордилась своей ролью и как транзитная страна участвовала в таком стратегически важном проекте.

Государственный министр Туркменистана, председатель Государственного концерна "Туркменгаз" Батыр Аманов подчеркнул, что Южный газовый коридор играет важную роль в диверсификации энергопоставок для Европейского Союза. Подчеркнув успешное сотрудничество, связанное с Южным газовым коридором, Батыр Аманов сказал:

-Южный газовый коридор играет особую роль в диверсификации энергопоставок для стран Европейского Союза. Как вам известно, газ транспортируется из Каспийского моря в Турцию, а затем – в страны Европейского Союза. Хотим отметить, что нынешние усилия и наши целенаправленные действия послужили основой создания особого формата сегодняшнего международного сотрудничества. Это сотрудничество успешно осуществляется между различными государствами, компаниями и финансовыми структурами. Данный газопровод и все сегменты могут сыграть в дальнейшем важную роль в усилении энергетической безопасности Турции и европейских стран. Туркменистан, как активный участник системы международных отношений, со своей стороны вносит достойный вклад в развитие глобального энергетического сотрудничества.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сказала, что нынешнее заседание Консультативного совета является важным с точки зрения рассмотрения работы, проделанной в последние годы:

-Болгария очень рада развитию Южного газового коридора. Посредством интерконнектора мы с Грецией можем выходить на этот коридор. Мы считаем это важным критерием диверсификации поставок газа в Болгарию, отражения этой диверсификации в регионе. Это надежным образом обеспечит для нас поставки газа, с тем чтобы в предстоящие три года мы получали газ, добываемый на месторождении "Шахдениз", в объеме одного миллиарда кубометров в год.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас подчеркнул очень важное значение мероприятия, отметил, что завершение Южного газового коридора позволило впервые поставлять азербайджанский газ в Европейский Союз. Он сказал:

-Это важное событие и для Греции, и для Азербайджана, и для Европейского Союза, и соответствующих сторон. Греция поддерживала стратегию Южного газового коридора. В 2013 году она сделала все возможное для своевременного и успешного завершения Трансадриатического трубопровода, в частности, для того, чтобы он имел выход на Республику Северная Македония и Албанию. Тем самым, мы, естественно, усиливаем нашу энергетическую безопасность, а также диверсифицируются наши энергетические источники.

Заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Илир Бетия подчеркнул, что его страна получает пользу от Южного газового коридора. Он коснулся проводимой в Албании работы по созданию современной системы газоснабжения, выразил готовность своей страны и впредь вносить вклад в региональный энергетический сектор и сказал:

-Албания является членом данного Консультативного совета, а также одной из стран, пользующихся очень важным Южным газовым коридором. Мы предприняли важные шаги для обеспечения полной интеграции. Как договорная сторона Европейского энергетического союза и сторона, подписавшая Энергетическую хартию, мы, подписав в рамках Европейского Союза договор 2005 года, считаем создание Энергетического союза событием, имеющим важное значение для развитии энергетического сектора договорных сторон, охватывающих в основном Балканские страны, и интеграции данного сектора на уровне Европейского Союза.

Затем выступили заместитель премьер-министра Сербии, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Зорана Михайлович, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, министр энергетики Румынии Виргиль Даниэль Папеску, министр капитальных инвестиций Монтенегро Младен Боянич, министр экономики Республики Северная Македония Крешник Бектеши, государственный секретарь Министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатич и представитель генерального директора Европейской комиссии по энергетическим вопросам Кристина Лобилло.

Отметим, что в заседании также принимали участие руководители 5 ведущих международных финансовых структур и 18 ведущих компаний.