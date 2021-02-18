Нарушений режима прекращения огня в Карабахе в последние дни не зафиксировано – МИД России

БАКУ/Trend/ - Нарушений режима прекращения огня в Карабахе не зафиксировано, в последние дни сохранялась стабильность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией на 27 наблюдательных постах и продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов.

Она напомнила, что выполнение заявлений лидеров от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года обсуждалось 17 февраля в ходе телефонного разговора Президента России с премьером Армении и между главами МИД России и Азербайджана.

«Продолжается работа в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России», - сказала она.

(Редактор: Наталья Кочнева)