Азербайджанские военнослужащие, участвовавшие в учениях в Карсе, вернулись на родину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие, которые участвовали в учениях "Зима-2021" в Карсе, вернулись на родину.

Об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции на его странице в Twitter, сообщает в пятницу Trend.

Напомним, что учения в Карсе проводились с 1 по 12 февраля с участием подразделений Вооруженных сил Турции и Отдельной общевойсковой армии.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)