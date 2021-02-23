Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

Было отмечено, что между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялась встреча в расширенном составе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)