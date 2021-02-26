Виновные в совершении преступлений в Ходжалы должны понести справедливое наказание - украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - То, что произошло в Ходжалы 29 лет назад, то есть массовое убийство гражданского населения, включая детей и женщин, с точки зрения международного гуманитарного права квалифицируется как военное преступление, а также как преступление против человечности.

Об этом сказал Trend в пятницу украинский учёный, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко.

Кроме того, с учётом того, что невинных людей убивали только потому, что они являлись азербайджанцами, есть основания считать это тяжкое преступление актом геноцида, подчеркивает эксперт.

Он отметил важность привлечения к уголовной ответственности всех виновных в совершении преступлений в Ходжалы.

"Независимо от того, в какой стране они сейчас находятся, они должны понести справедливое наказание. Этого требуют и международное право, и справедливость", - добавил Мережко.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)