Президент Ильхам Алиев: Когда ракеты «Искандер» были переданы Армении, я говорил, что это неправильный шаг

БАКУ/Trend/ - На вопрос о том, что сделать, какие механизмы сдерживания должны быть, я об этом, кстати, говорил российскому руководству тогда, когда ракеты «Искандер» были переданы Армении. Я говорил, что это неправильный шаг, этот шаг не направлен на укрепление стабильности, это не сдержит нас ни от чего.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Что касается заявления премьер-министра Армении в связи с ракетным комплексом «Искандер», оно у нас тоже вызвало вопросы. Я не хотел бы иронизировать на эту тему, достаточно уже было комментариев и среди российских официальных лиц, и членов парламента России, и экспертов о том, что на 10 процентов ракета взорваться, конечно, надо очень постараться, чтобы это произошло. Мы не видели пуска ракет «Искандер», не видели. Поэтому когда это заявление было озвучено, вчера еще раз мы поинтересовались. Но нет, мы этого не видели. Это просто очередной, я бы сказал, ляп публичный. Их уже много было. И в принципе то, что сейчас происходит в Армении, напоминает какую-то сцену трагикомедии. Вот так я бы охарактеризовал то, что там происходит.

Представьте, у них пропадает самолет, они не знают, где их самолет. Он улетел в одно направление, улетел в другое направление, пилоты скрылись, самолет исчез, и они сидят и думают, кто у них угнал или украл самолет. Дальше, на выставке IDEX в Абу-Даби армянский стенд был чист как никогда, там не было ни одного экспоната. С одной стороны, что там им экспонировать, у них же нет военного производства. Но с другой стороны, зачем же, как говорится, обезьянничать и гнаться за кем-то, чтобы у них там был стенд. Опозорились на весь мир. Значит, все привезли свою продукцию, на армянском стенде какие-то книжки. Это же позор.

Дальше заявления о том, что «Искандер» был выпущен. А куда он был выпущен? И взорвался на 10 процентов. Ну это просто анекдот. Вот эта трагикомедия сегодня именно и характеризует то, что там происходит. Они выпускали ракеты «Скад», «Точка У» по населенным пунктам, причем, целенаправленно, ночью по спящему городу Гянджа. Это все было отслежено. Мы, естественно, эту информацию сразу же довели до российской стороны. И я, когда говорил с Президентом Путиным, говорил об этом и призывал российскую сторону призвать армянскую сторону воздержаться от этого, иначе у нас не будет выбора - мы будем бомбить их города. У нас все было на прицеле. Наши ракеты спокойно достают до Еревана, и не только из Нахчыванской Автономной Республики, но и из других регионов. Мы это можем продемонстрировать в любой момент. Поэтому мой призыв был призвать уже взбесившееся армянское военно-политическое руководство, которое перешло все красные линии, к трезвому анализу ситуации. Иначе мы просто уничтожим полностью. Я считаю, что это воздействие российской стороны подействовало, потому что после последних ударов по Гяндже больше таких попыток не было. Хотя до этого они атаковали регулярно. И, кстати, после этого и артиллерией, и минометами атаковали наши города постоянно. На Тертер упало, по-моему, 16 или 18 тысяч бомб, в том числе атаковали похоронную процессию, то есть, с тем, чтобы нанести максимальный урон мирному населению. Это, видимо, было от бессилия, от слабости, от поражения на поле боя, а также они думали, что таким образом они нас остановят. Хотя я говорил, что люди, которые теряли своих близких, или те, кто выбирался из-под завалов, все в крови говорили: Только вперед, только не останавливайтесь.

На вопрос о том, что сделать, какие механизмы сдерживания должны быть, я об этом, кстати, говорил российскому руководству тогда, когда ракеты «Искандер» были переданы Армении. Я говорил, что это неправильный шаг, этот шаг не направлен на укрепление стабильности, это не сдержит нас ни от чего. Кстати, говорил и во время войны и предлагал российской стороне забрать «Искандер» обратно. Да, говорил. И до сих пор придерживаюсь такого же мнения, что единственным путем, который мог бы предотвратить вот такое трагическое развитие событий в регионах, это забрать это обратно и не давать больше им бесплатно оружие. Я это говорю постоянно. И, к сожалению, это происходило. После войны этого нет, и мы это расцениваем как позитивный шаг»,- сказал глава государства.