В Нацассамблее Франции готовится предложение по принятию резолюций, отражающих правду о Карабахе - интервью французского депутата газете "Lagazetteaz.fr"

БАКУ /Trend/ - В Национальной ассамблее Франции готовится предложение по принятию резолюций, отражающих правду о Карабахе.

Об этом в интервью газете французской онлайн газете Lagazetteaz.fr сказала депутат Национальной ассамблеи Франции Кэрол Бюро-Бонард, сообщает Trend.

Говоря о резолюции «Необходимость признания Нагорно-Карабахской республики» Национальной ассамблее Франции, которая была принята во время Второй Карабахской войны, Бюро-Бонард отметила, что, эта резолюция не отражает позицию всех депутатов, и, как известно, в связи с этим Франция выразила свою официальную позицию.

По словам Бонард, во Франции законодательная и исполнительная власти отделены друг от друга.

«Некоторые, выражая противоположные мнения, добились голосования за резолюцию. Лично я считаю, что достаточных оснований для того, чтобы занимать такую позицию не было, и предпочла позицию правительства Франции, которое занимает нейтральную позицию»,- отметила она.

По ее мнению, парламентарии имеют право выражать свое мнение, однако это было неуместно, учитывая, что она принималась в период конфликта.



Французский депутат отметила, что в настоящее время предпринимается ряд мер для урегулирования конфликта, на повестке дня есть и другие работы, которые предстоит осуществить.

«Считаю, что у нас есть еще одна роль. Это быть едиными как на словах, так и на деле, и сделать так, чтобы для баланса был услышан голос обеих стран. Главная цель нашего пребывания в Азербайджане было побольше узнать об этой стране и ее истории, получить больше информации об армяно-азербайджанском конфликте и прекращении огня, достигнутом для обеспечения устойчивого мира, и затем выразить справедливое мнение, так как по-моему, очень большое значение имеет позиция, отражающая реальность - и рассказать об этом коллегам»,- сказала она.



Далее, говоря о традициях мультикультурализма в Азербайджане, французский депутат подчеркнула, что в Азербайджане мирно проживают представители всех религий.

«Азербайджан известен не только своей толерантностью, но и помогает конфессиям, финансируя даже реставрацию христианского наследия за рубежом. Мы побывали в двух синагогах и одной церкви в Баку. В этой стране большая история религий, таких вероисповедований, как ислам и христианство»,- отметила Бонард в интервью.