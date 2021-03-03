Названа дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана запланировано на 4 марта, сообщает в среду Trend.

Напомним, что уже состоялось пять заседаний, на которых было рассмотрено более 550 обращений.

В основном были рассмотрены обращения лиц, совершивших ДТП, а также иностранцев и военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)