Венесуэла всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана – посол

БАКУ /Trend/ - Венесуэла придает большое значение развитию связей с Азербайджаном.

Об этом посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Мартинез Берротеран сказал на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой, сообщает в среду Trend.

Он высоко оценил роль Милли Меджлиса в развитии парламентской дипломатии, сообщив, что часто интересуется работой азербайджанского парламента.

По словам посла, развитие отношений между парламентами двух стран отвечает общим интересам, поэтому целесообразным может считаться создание групп дружбы.

Гость проинформировал Сахибу Гафарову о работе парламента Венесуэлы, отметив важность систематических встреч.

Посол подчеркнул, что Венесуэла всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и оценил трехстороннее соглашение от 10 ноября как успех азербайджанской дипломатии.

На встрече был проведен обмен мнениями по дальнейшим направлениям развития межпарламентских связей, борьбе с пандемией COVİD-19 и другим вопросам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)