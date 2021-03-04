Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии

БАКУ/Trend/ - Наша страна стала одним из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе XIV онлайн Саммита Организации экономического сотрудничества.

«Азербайджан является важной страной-партнером, обеспечивающей энергетическую безопасность в Евразии. 31 декабря 2020 года был сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров, соединяющий семь стран, является одним из крупнейших в мире проектов энергетической инфраструктуры.

Азербайджан активно участвует в региональных проектах связи, таких как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад, наша страна стала одним из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии. Мы вместе с нашими партнерами соединили транспортную инфраструктуру Азербайджана с транспортным коридором Лапис Лазули и создали широкие возможности для многостороннего сотрудничества в транспортной сфере»,- сказал глава государства.