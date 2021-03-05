Ряд бывших членов не вошли в новый состав Правления партии "Ени Азербайджан"
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся внеочередной съезд правящей партии "Ени Азербайджан".
Как сообщает в пятницу Trend, на съезде был сформирован новый состав Правления ПЕА. Ряд бывших членов не вошли в новый состав Правления:
1. Гаджибала Абуталыбов – пенсионер;
2. Вагиф Алиев – первый заместитель министра культуры и туризма;
3. Нурлана Алиева – ректор Бакинского славянского университета;
4. Акиф Ализаде;
5. Али Гасанов – заведующий кафедрой, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана;
6. Али Гасанов – заместитель председателя ПЕА;
7. Юсиф Гумбатов – председатель акционерного общества "Азерсутикинти";
8. Низами Худиев – заведующий кафедрой Азербайджанского государственного педагогического университета;
9. Керим Керимов – сотрудник Исполнительного секретариата ПЕА;
10. Абель Магеррамов – академик;
11. Сиявуш Новрузов – председатель Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)