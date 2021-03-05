Президент Ильхам Алиев: Руки тандема Народный фронт-Мусават были в крови азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - Руки тандема Народный фронт-Мусават были в крови азербайджанского народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Мы должны знать эту историю, знаем и впредь будем строить свою деятельность на этой прочной основе, так же, как строили до сих пор. 1993-2003 годы были решающими годами. Были заложены основы государственности. Дана политическая оценка трагедии 20 Января. Почему тандем Народный фронт-Мусават не дал политической оценки трагедии 20 Января? У них был целый год. Почему? Потому что их руки тоже были в крови азербайджанского народа. Они тоже хотели скрыть трагедию 20 Января. Только Гейдар Алиев дал трагедии 20 Января политическую оценку. Лишь при Гейдаре Алиеве была принята Конституция. Именно по его указанию и им была отменена цензура, введенная тандемом Народный фронт-Мусават. Начались политические реформы, появилась многопартийная система. Мы вышли из международной изоляции. Азербайджан уже стали воспринимать как уважаемую и заслуживающую уважения страну. В нашу страну были привлечены крупные инвестиции. Был дан старт строительству армии. У нас не было регулярной армии. Были предприняты важные шаги по подготовке кадров. Кадров, которые и сегодня вносят свой вклад в различных сферах жизни нашей страны»,- сказал глава государства.