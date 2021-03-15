Содержащиеся в Азербайджане армянские военные не считаются военнопленными - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выполняет свои обязательства в соответствии с трехсторонней договоренностью и вернул Армении всех военнопленных.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в рамках ее рабочего визита в Азербайджан сказал глава МИД страны Джейхун Байрамов.

Байрамов отметил, что содержащиеся в настоящее время в Азербайджане армяне не считаются военнопленными: «Хотел бы еще раз прокомментировать вопрос по обмену военнопленными. Азербайджанская сторона передала противоположной стороне всех военнопленных в соответствии с трехсторонним заявлением. И их количество намного больше количества военнопленных, которых Армения передала Азербайджану. Хочу отметить, что содержащиеся в настоящее время в Азербайджане армяне не считаются военнопленными. Это лица, которые после прекращения военных операций 26 ноября были незаконно отправлены из Армении на территорию Азербайджана. Они совершили преступления, убив как мирных граждан, так и военнослужащих. В их отношении Азербайджан в соответствии с законодательством проводит следственные меры. Во избежание повторения подобного важно соблюдение трехстороннего заявления».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)