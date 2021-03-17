Сотрудникам Миграционной службы Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной миграционной службы.
В соответствии с распоряжением начальнику Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсалу Афган оглу Гусейнову присвоено высшее специальное звание советника государственной миграционной службы II ранга.
Высшее специальное звание советника государственной миграционной службы III ранга присвоено начальнику Главного управления миграционного контроля Государственной миграционной службы Нагиеву Абилю Садых оглу и начальнику Главного организационно-контрольного управления Государственной миграционной службы Худиеву Анару Худаяр оглу.
Лента новостей
Джейран Махмудова рассказала о сотрудничестве с российскими театральными вузами ВГИК и ГИТИС: Это очередная важная веха
Субъекты МСБ с сертификатом стартапа в Азербайджане освобождаются от уплаты налогов на прибыль - министр
В разрушенной армянами исторической школе преподавали известные представители азербайджанской интеллигенции - министр
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в город Шуша (ВИДЕО)
Внедрение в Азербайджане кассовых аппаратов нового поколения привело к прозрачности в товарообороте – министр