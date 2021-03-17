Награждены сотрудники Национального музея азербайджанской литературы
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно распоряжению, по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за эффективную деятельность в развитии музейного дела и продвижении культурного наследия в Азербайджане награждаются следующие лица:
орденом "Эмек" 3-й степени
Алибейли Шафаг Анвар гызы
медалью "Терегги"
Аллахъяров Камиль Гусейн оглу
Алиева Фатма Орудж Кули гызы
Сафиева Инара Бахадур гызы.
Другим распоряжение главы государства по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за эффективную деятельность в развитии музейного дела и продвижении культурного наследия в Азербайджане следующим лицам присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры":
Баширли Хатире Бадраддин гызы
Садирханову Ридвану Султановичу
Шамиловой Кубре Асадулла гызы.