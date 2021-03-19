Военные преступления Армении не знают границ – французская "Lagazetteaz.fr"

БАКУ /Trend/ - Во французской онлайн-газете "lagazetteaz.fr" опубликована статья под заголовком «Карабах: Почему не предоставляется карта минных полей? – Военные преступления Армении не знают границ», сообщает в пятницу Trend.

Как отмечается в статье, с 10 ноября 2020 года по настоящее время на ныне освобожденных территориях Азербайджана в связи с их минированием в период армянской оккупации произошли 15 случаев, связанных с разрывом мин. На минах подорвались 30 мирных жителей, из которых 14 погибли, 16 - получили ранения различной степени тяжести: «Подрыв на минах стольких гражданских лиц через четыре месяца после окончания войны беспокоит Азербайджан и многие страны мира. Однако Армения не предоставляет Азербайджану карту минных полей. Несмотря на многочисленные призывы в связи с этим государств мира, на Армению не оказывается непосредственного давления. Международные организации, как и до второй Карабахской войны, безмолвствуют. В результате Армения продолжает совершать военные преступления».

В статье говорится, что сокрытие Арменией карты минных полей препятствует миру, противоречит всем международным законам и принципам, и считается военным преступлением. В отличие от Армении, Азербайджан полностью соблюдает договоренность от 10 ноября, демонстрирует гуманизм, в том числе армянской стороне по ее просьбе были предоставлены дополнительные 10 дней для освобождения Кельбаджара. Однако Азербайджан не видит гуманных шагов со стороны Армении, которая поступает наоборот, скрывая карту минных полей, способствуя гибели еще большего числа людей и пытаясь затянуть восстановление освобожденных территорий.

Также в материале приведены слова Президента Азербайджана в связи с этим, сказанные на пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ 26 февраля. В частности приведена цитата главы государства: «Не давать нам карты минных полей значит обрекать на сознательную смерть и увечья мирных граждан и военнослужащих. О каком сотрудничестве может идти речь? В таком случае сотрудничество не может быть односторонним».

В статье рассказывается о публикациях военных экспертов и материалах о военных преступлениях Армении, размещенных в зарубежных медиа. И эксперты, и медиа-ресурсы отмечают, что Армения должна предоставить Азербайджану карту минных полей, в противном случае это считается военным преступлением.Также подчеркивается, что мировое сообщество – международные организации и влиятельные страны должны оказать конкретное давление на Армению или ввести санкции против нее. В противном случае жизнь десятков невинных гражданских лиц все еще будет оставаться под угрозой.

(Текст: Кямаля Сеидова)