Парламент Азербайджана прокомментировал заявление, принятое некоторыми депутатами Европарламента

Политика 24 марта 2021 21:47 (UTC+04:00)
Парламент Азербайджана прокомментировал заявление, принятое некоторыми депутатами Европарламента

БАКУ /Trend/ - 23 марта члены Европарламента (ЕП) - сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Южный Кавказ Марина Калюранд, постоянный докладчик Европарламента по Азербайджану Елена Зовко и постоянный докладчик Европарламента по Армении Андрей Ковачев сделали совместное заявление.

Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, по данному документу выступил с заявлением депутат, сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев.

Джаваншир Фейзиев заявил, что упомянутый выше совместный документ, содержащий необоснованные утверждения Human Rights Watch (HRW) о жестоком обращении с заключенными-армянами в Азербайджане, демонстрирует, что члены ЕП вместо того, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией, предпочитают озвучивать предвзятую позицию некоторых учреждений. Прежде чем сделать такое необоснованное заявление, докладчикам Европарламента было бы логичнее получить информацию от своих азербайджанских коллег по этим утверждениям, используя существующие платформы сотрудничества.

Обращаем внимание членов Европарламента, подписавших Совместное заявление, что со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, задержанными в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года. И была оказана необходимая медицинская помощь и проведено медицинское обследование в период задержания. Представители Международного комитета Красного Креста регулярно посещали всех армянских военнопленных с октября 2020 года, и, наконец, все военнопленные были возвращены в Армению согласно соответствующим положениям Трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года.

Члены армянской диверсионной группы, посланные в Азербайджан Арменией после подписания Трехсторонней декларации об участии в провокационной и террористической деятельности и задержанные Азербайджаном, не могут считаться военнопленными и несут ответственность согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики. С этими задержанными также обращаются в соответствии с международными стандартами в области прав человека и законодательством Азербайджана.

Мы также считаем необоснованным утверждение в Совместном заявлении о том, что Азербайджан не предпринял соответствующих шагов в рамках своих обязательств по промежуточным мерам Европейского суда по правам человека. Джаваншир Фейзиев с сожалением отметил, что авторы заявления сделали такое заключение, не исследовав до конца детали вопроса. Так, в соответствии со своими обязательствами, Азербайджан предоставил ЕСПЧ соответствующую информацию о задержании и состоянии здоровья лиц, обвиняемых в применении силы против наших граждан и совершении террористических актов в рамках механизма промежуточных мер.

Ссылаясь на «отчет» HRW, основанный на предвзятых и безосновательных аргументах, который утверждает, что он придерживается международного гуманитарного права, мы хотели бы обратить внимание членов Европарламента, которые выдвинули необоснованные обвинения в адрес Азербайджана в том, что около 4000 азербайджанцев пропали без вести в местах ведения боевых действий еще во время первой Карабахской войны. Однако до сих пор ни Европарламент, ни другие европейские институты не интересовались судьбой азербайджанцев, взятых в плен армянами.

К сожалению, масштабное минирование азербайджанских территорий, находящихся под армянской оккупацией почти 30 лет, и отказ Армении предоставить Азербайджану карты мин после освобождения оккупированных территорий не беспокоят докладчиков Европарламента. Мы хотели бы обратить внимание докладчиков Европарламента на то, что с момента окончания боевых действий, согласно Трехсторонней декларации, 20 человек были убиты и 80 серьезно ранены в результате взрыва мин в освобожденных районах.

Депутат парламента Азербайджана, сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев сказал в заявлении, что в ходе послевоенных контактов наши коллеги, представленные в ЕП, неоднократно приглашались в Азербайджан для ознакомления с реальной ситуацией. Однако, к сожалению, члены Европарламента проявляют предвзятость, не посещая регион, не узнавая правду и основываясь на ложной информации из армянских источников, и подрывают доверие азербайджанского общества к Европейскому парламенту.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Грузии выявлено 450 новых случаев коронавируса, выздоровели 254 пациента
В Грузии выявлено 450 новых случаев коронавируса, выздоровели 254 пациента
В Грузии снимается запрет на проезд в такси более трех человек
В Грузии снимается запрет на проезд в такси более трех человек
В Грузии выросли цены на нефтепродукты
В Грузии выросли цены на нефтепродукты
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Парламент Азербайджана прокомментировал заявление, принятое некоторыми депутатами Европарламента Политика 21:47
Участниками пресс-конференции в Туркменистане особо отмечена своевременность проведения Года мира и доверия Туркменистан 21:45
В МИД Туркменистана состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире» Туркменистан 21:29
Азербайджан потерял большого друга – Улдиса Берзиньша, переводчика Корана и национальных классиков Социум 20:55
Описано будущее iPhone 12 В мире 20:46
Марокко приостановило авиасообщение еще с пятью странами из-за коронавируса Арабские страны 20:21
Полиция Франции задержала бывших топ-менеджеров McDonald's по делу о налогах Европа 19:54
Курс биткойна растет на заявлениях главы Tesla В мире 19:12
Певец Замиг Гусейнов присоединился к канадским ученым: Любовь эффективно лечит депрессию (ВИДЕО) Звёздный мир 18:54
Red Wings планирует запустить рейсы в Азербайджан Экономика 18:33
Полезные акции для здоровья от Aptekonline.az! Общество 18:30
В Кыргызстан с визитом прибыл директор Европейского регионального бюро ВОЗ Кыргызстан 18:27
Принятие в ООН резолюции о COVID-19 по инициативе Азербайджана – это очередной успех нашей страны – депутат Политика 18:26
Intel намерена инвестировать $20 млрд в расширение производства чипов В мире 18:23
Иран и Россия провели консультации по ядерной сделке Иран 18:15
В Грузии выявлено 450 новых случаев коронавируса, выздоровели 254 пациента Грузия 18:06
Смена имиджа в обмен на тайну – Анар Агакишиев о том, как поднять себе настроение (ВИДЕО) Интервью 17:58
Поздравление из Норвегии для азербайджанцев на праздник Новруз – "Tut ağacı" и "Əsmərim" (ВИДЕО) Культура 17:57
В Азербайджане выявлено 1 185 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 478 человек Общество 17:41
ЕК ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин, эффективных от новых штаммов COVID-19 Европа 17:20
В Шамахинском районе произошло землетрясение Происшествия 17:16
Микаил Микаилов рассказал об участии в мировом проекте The Hektomeron с участием 100 режиссеров (ФОТО) Культура 15:27
Мы продолжим пристально следить за соблюдением трехсторонних договоренностей в Карабахе – Эрдоган Политика 15:17
Азербайджанец возглавил российское подразделение легендарного лейбла Atlantic Records, входящего в Warner Music Group Звёздный мир 14:41
Село Ишыглы Физулинского района (ВИДЕО) Политика 14:37
В азербайджанских месторождениях «Шафаг-Асиман» обнаружены запасы газоконденсата Энергетика 14:34
В экзаменах по приему на работу директоров школ в Азербайджане участвовало рекордное число кандидатов Общество 14:27
Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы в Швейцарии Общество 14:08
Узбекистан в январе-феврале выпустил 22,37 тыс. легковых автомобилей Узбекистан 12:42
Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 4,27% Узбекистан 12:42
В Узбекистане произведено 122,5 тыс. тонн хлопка-волокна Узбекистан 12:41
В Баку завтра местами пройдут дожди Общество 12:41
Цена азербайджанской нефти находится на уровне $62 за баррель Финансы 12:41
В Грузии снимается запрет на проезд в такси более трех человек Грузия 12:26
Омбудсмен Азербайджана призвала Human Rights Watch воздержаться от предвзятых заявлений Политика 12:21
Lufthansa возобновит регулярное авиасообщение с Азербайджаном Транспорт 12:06
За прошедшие сутки в Азербайджане вакцинировано почти 23 тыс. человек Общество 11:58
Турецкий Nuru-Tech заинтересован во внедрении своих решений в азербайджанский бизнес Экономика 11:55
В Грузии выросли цены на нефтепродукты Энергетика 11:34
Хорватия и Босния и Герцеговина строят интерконнектор для импорта азербайджанского газа Энергетика 11:23
Видеокадры из села Юхары Моллу Губадлинского района Общество 11:23
Сократился объем транспортировки нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан Энергетика 11:07
Своими действиями Армения создает проблемы для всего мирового сообщества – российский эксперт Точка зрения 10:47
В Азербайджане для свыше 300 каналов стало обязательным вещание по IPTV и кабельной сети ИКТ 10:41
В Узбекистане спрос на недвижимость вырос на 11,5% Узбекистан 10:15
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для клапанов Тендеры 10:14
Официальный курс доллара США в Узбекистане снова снизился Узбекистан 10:12
С 1 апреля в Узбекистане устанавливается ряд карантинных ограничений Узбекистан 10:09
Эмин Агаларов внес ясность в вопрос с билетами на фестиваль «ЖАРА-2021» Звёздный мир 10:07
В ВОЗ заявили, что в Европе продолжится рост распространения коронавируса Европа 10:05
В Грузии снизился спрос на автомобильное топливо Энергетика 09:56
Азербайджан приветствует развитие ТМТМ транзитом через Украину и Польшу Транспорт 09:51
Непредоставление Азербайджану карт минных полей — очень агрессивный акт — Сергей Марков Точка зрения 09:39
Азербайджан значительно опережает Россию в объеме поставок электроэнергии в Грузию Энергетика 09:22
Пять человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в Китае Другие страны 08:51
АЖД совместно с Турцией и Грузией разработала новый логистический маршрут Экономика 08:36
Число пострадавших в результате крушения вертолета в центре Японии достигло шести Другие страны 08:25
ОАЭ вложат $10 млрд в создаваемый Индонезией суверенный фонд по привлечению инвестиций Другие страны 08:09
1088 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Индийская компания привезла новое стратегическое оборудование в порт Чабахар Ирана Экономика 07:40
Госдолг Грузии за год вырос на 2,1 млрд. долларов Грузия 07:30
ВОЗ заявила, что британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в семи странах Другие страны 07:15
В Бразилии впервые зарегистрировали за сутки свыше 3 тыс. смертей в результате COVID-19 Другие страны 06:54
Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты Израиль 06:35
Байден: у США к концу мая будет достаточно доз вакцин, чтобы привить каждого американца США 06:13
В Госдепе заявили, что США и ЕС условились ждать предложения Ирана по ядерной сделке США 05:50
ВОЗ заявила, что число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 8% Другие страны 05:31
Более 60 нелегальных мигрантов погибли в результате пожара на судне у берегов Ливии Другие страны 05:08
Mercedes-Benz приостановил производство в Бразилии из-за новой волны пандемии Другие страны 04:45
Нетаньяху поблагодарил граждан Израиля за поддержку на парламентских выборах Израиль 04:25
Байден заявил, что действия КНДР по большей части не изменились США 04:01
В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19 Европа 03:39
ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира Другие страны 03:13
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая Другие страны 02:47
МВФ может создать резервные активы на $650 млн для помощи в борьбе с COVID-19 Финансы 02:29
Два портрета кисти Пикассо продали в Лондоне за $33,5 млн Другие страны 02:03
Специалисты NASA намерены в апреле впервые испытать вертолет на Марсе США 01:44
Пентагон заявил, что США продолжат миссию в Сирии США 01:22
Экзитпол: партия "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле Израиль 00:53
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта Европа 00:29
IFC, SECO и BMF работают с Нацбанком Грузии над разработкой таксономии зеленого финансирования Бизнес 00:01
ВОЗ сообщила о резком сокращении числа выявленных в мире случаев COVID-19 за сутки В мире 23 марта 23:56
ЕК: Евросоюз не планирует вводить полный запрет на экспорт вакцин от коронавируса Европа 23 марта 23:36
Генсек НАТО объяснил увеличение ядерного потенциала Великобритании Европа 23 марта 23:18
Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету Израиль 23 марта 22:59
Иран расширяет доступ к высокоскоростному Интернету в сельских районах Экономика 23 марта 22:45
В Узбекистане с 1 апреля устанавливается ряд карантинных ограничений Узбекистан 23 марта 22:30
Нацбанк Грузии продал 40 миллионов долларов на валютном аукционе Грузия 23 марта 22:16
Путин сделал прививку от коронавируса Россия 23 марта 22:09
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель Энергетика 23 марта 22:00
Байден впервые примет участие в онлайн-саммите ЕС 25-26 марта США 23 марта 21:59
Еще с восьми азербайджанских предприятий разрешили экспортировать помидоры в РФ Экономика 23 марта 21:41
По инициативе Азербайджана в Совете по правам человека ООН принята резолюция в связи с COVID-19 - МИД Политика 23 марта 21:36
Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности Россия 23 марта 21:16
Главы МИД НАТО не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана В мире 23 марта 20:39
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) Культура 23 марта 20:29
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) Культура 23 марта 20:23
Азербайджанский комитет против пыток выразил протест Human Rights Watch Политика 23 марта 20:21
Юсиф Эйвазов в образе Туридду со звездами Мариинского театра Культура 23 марта 20:20
Золотовалютные резервы Узбекистана сократились на $1,05 млрд Узбекистан 23 марта 20:09
Все новости