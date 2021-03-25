О проблеме минной угрозы на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Институты гражданского общества обратились к международным структурам в связи с вопросом о требовании передачи карт минных полей на азербайджанских территориях, заминированных армянскими вооруженными соединениями.

Как сообщает в четверг Trend, в обращении содержится призыв к тому, чтобы ООН и международные структуры не оставались безучастными в вопросе незаконных действий армянской стороны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)