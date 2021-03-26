МИД Азербайджана ответил на необоснованные заявления Армении о совершении «культурных преступлений» (версия 3)

(добавлены подробности, первая версия в 12:30)

БАКУ /Trend/ - 25 марта 2021 года в эфире BBC News было озвучено утверждение о так называемом «исчезновении армянской церкви» в азербайджанском городе Джебраиле. Азербайджан серьезно относится к таким обвинениям, но решительно отвергает утверждения Национальной комиссии Армении по делам ЮНЕСКО о совершении какого-либо «культурного преступления».

Как сообщает Trend, об этом говорится в ответе МИД Азербайджана на необоснованные заявления Армении о совершении «культурных преступлений» на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Азербайджанская Республика неоднократно подтверждала свою приверженность защите культуры и религиозного разнообразия, и эта позиция остается неизменной.

Так называемое «исчезновение» следует рассматривать в определенном контексте. Данная часовня была незаконно построена во время почти 30-летней оккупации Арменией земель, являющихся международно признанными территориями Азербайджана, которые до оккупации в 1993 году были населены исключительно этническими азербайджанцами.

МИД Азербайджана отмечает, что часовня была построена тогда, когда разрушались дома и культурное наследие азербайджанцев, испокон веков живших в Джебраиле и на других азербайджанских территориях, оккупированных Арменией.

После того как в 2017 году Азербайджан обратился в ОБСЕ, сопредседатели Минской группы этой организации согласились посетить часовню в Джебраиле. Азербайджан тогда выразил серьезную обеспокоенность в связи с изменением Арменией демографических и культурных особенностей на оккупированных азербайджанских территориях. После этой поездки сопредседатели МГ ОБСЕ пришли к выводу, что часовня построена для армянских солдат. Таким образом, этот объект, возведенный всего лишь пять лет назад для оккупационных армянских сил, не может считаться частью истории культуры Джебраила.

Международные СМИ широко осветили разрушения на оккупированных ранее азербайджанских территориях, которые наглядно продемонстрировали вандализм Армении и поддерживаемые в этой стране на государственном уровне умышленное уничтожение исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана.

Страна, умышленно уничтожившая наследие Азербайджана, совершившая многочисленные военные преступления и культурную чистку на оккупированных территориях, в том числе разрушившая 927 библиотек, свыше 60 мечетей, 44 святилища, 473 исторических достопримечательности, не имеет никакого морального и юридического права обвинять Азербайджан. Армения, десятилетиями проводившая захватническую политику, не разрешила в это время международным миссиям посетить оккупированные территории Азербайджана. Эта реальность четко отражена в Отчете о деятельности ЮНЕСКО, опубликованном в 2005 году.

В отчете подчеркивалось, что азербайджанское правительство выражает свою обеспокоенность в связи с сохранностью культурного наследия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях, и призывает направить на эти земли миссию по оценке фактов. Однако визиты миссии были пресечены по причине оккупации этих территорий армянскими вооруженными силами.

Азербайджан - самая заинтересованная страна в отправке независимой международной миссии на освобожденные территории для того, чтобы задокументировать совершенные там разрушения. В этом контексте ведется конструктивный диалог с ЮНЕСКО.

«Надеемся, что эта миссия в скором времени осуществится. Азербайджан остается приверженным международным обязательствам по сохранению исторического, культурного и религиозного наследия на освобожденных территориях», - говорится в заявлении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)