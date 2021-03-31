Президент Ильхам Алиев выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 31 марта состоялся неформальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

Как сообщает Trend, на Саммите выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Открывая онлайн Саммит, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приветствовал участников, отметил, что основная цель организации заключается в превращении тюркского мира в одно из самых важных экономических и культурных пространств. Глава Казахстанского государства сказал, что город Туркестан является одной из духовных столиц тюркского мира.

Затем был показан короткометражный фильм, повествующий об истории, культуре древнего города Казахстана – Туркестан и деятельности Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Первый Президент Казахстана – Елбасы, почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев, поздравляя Президента Азербайджана с Победой, сказал:

- Сегодня я также поздравляю Президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдар оглу Алиева. Хочу особо отметить, что Турция сыграла важную роль в вопросе восстановления территориальной целостности.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что на состоявшемся в 2019 году в Баку VII Саммите был избран почетным председателем Тюркского совета, и это для него большая часть. Отметив, что одной из причин проведения нынешнего Саммита являются происходящие в мире перемены, в частности, борьба с пандемией, Нурсултан Назарбаев предложил подготовить документ под названием "Будущее тюркского мира - 2040". Он отметил, что город Туркестан готов принимать мероприятия высокого уровня. Коснувшись значения экономических связей, первый Президент Казахстана сказал:

- Все мы с волнением отслеживаем эти процессы и ожидаем результатов. Конечно, восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и мирное соглашение, подписанное между Баку и Ереваном при поддержке России, открывают путь к новым возможностям для процветания великого Шелкового пути и увеличивают роль Каспийского моря с использованием преимуществ инициативы Китая "Один пояс, один путь".

Президент Касым-Жомарт Токаев: Слово для очередного выступления предоставляется действующему председателю Тюркского совета, Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдар оглу Алиеву.

Глава государства выступил на Саммите.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Президент Республики Казахстан.

Уважаемые коллеги.

Прежде всего, хочу выразить признательность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за инициативу проведения Саммита. Нурсултан Абишевич Назарбаев как почетный председатель Тюркского совета проводит очень активную работу, и проведение нынешнего Саммита является наглядным подтверждением этого.

Сегодняшний Саммит является вторым после Саммита, проведенного в октябре 2019 года в Баку. Год назад, в апреле прошлого года в Баку по инициативе Азербайджана был проведен Саммит, посвященный COVID-19, что само по себе является показателем. Это показывает, что саммиты проводятся регулярно, и это, конечно же, оказывает огромное позитивное влияние на единство между странами-членами.

В конце нынешнего года Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете братской Турции. На официальном Саммите, который пройдет в Турции, будет представлена информация о работе, проделанной Азербайджаном в период председательства.

А сегодня, пользуясь случаем, хочу проинформировать о II Карабахской войне. Как вам известно, Армения около 30 лет удерживала под оккупацией признанные международным сообществом территории Азербайджана. В результате этой оккупации Армения захватила почти 20 процентов наших земель, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов, стали беженцами и переселенцами. Против нашего народа была проведена политика этнической чистки. Армения совершила геноцид против Азербайджана. В результате Ходжалинского геноцида, учиненного в 1992 году, были зверски убиты более 600 невинных, мирных граждан, в том числе 106 женщин и 63 ребенка.

Международные организации постоянно поддерживали позицию Азербайджана. Однако в практической жизни эта поддержка не имела особо большого значения, потому что вопрос не находил решения. Совет Безопасности ООН – высшая международная структура мира – принял 4 резолюции. Эти резолюции требовали незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Резолюции были приняты в 1993 году и оставались невыполненными. Постановления и резолюции других международных организаций поддерживали позицию Азербайджана. Это имело огромное политическое и правовое значение, хотя в реальной, практической плоскости не служило решению вопроса. ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие организации поддерживали справедливую позицию Азербайджана.

Для решения вопроса в 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ, и хотя она действовала на протяжении 28 лет, результата не было. Результаты деятельности Минской группы были равны нулю. При том, что страны-сопредседатели Минской группы – это ведущие государства мира, ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Конечно, если бы на Армению было оказано серьезное давление из-за оккупации и применены санкции с учетом требования Азербайджана, то вопрос давно мог найти свое решение мирным путем.

К сожалению, этого не произошло. Напротив, были предприняты шаги, направленные на замораживание вопроса. Армения фактически отказалась от переговоров. Если в прежние годы она занималась имитацией переговоров, то в последние два-три года фактически открыто, демонстративно заявляла, что не вернет Азербайджану ни пяди азербайджанской земли. Кроме того, безответственные, провокационные действия и заявления руководителя Армении фактически сделали переговоры бессмысленными. Два года назад он сказал, что "Карабах – это Армения, и точка". Мы, естественно, ответили на это, и самый серьезный ответ был дан на поле боя. Однако это само по себе говорит о том, что руководство Армении считало вопрос решенным и не желало возвращать земли. Более того, бывший министр обороны Армении, освобожденный от должности после военного поражения, угрожал Азербайджану новой войной. Находясь в Америке, в ходе встречи с армянскими диаспорскими организациями он заявил, что Армения готовится к новой войне за новые земли. Это фактически было очень серьезным, провокационным шагом в отношении Азербайджана. Угрожавший нам бывший министр обороны был отстранен от должности за поражение в войне.

Еще одним провокационным шагом стало проведение в древнем азербайджанском городе, нашей культурной столице Шуше инаугурации главаря незаконного режима хунты, бывшего нагорно-карабахского режима. Это было оскорблением азербайджанского народа. Перевод так называемого парламента так называемой "Нагорно-Карабахской республики" в Шушу и строительство здания для парламента – оно будет уничтожено или снесено – было провокационным шагом. То есть, все эти шаги свидетельствовали о том, что Армения втягивает нас в провокацию, ждет от нас жесткой реакции, чтобы после этого свалить вину на нас и затянуть вопрос еще на 30 лет. Мы не поддались на провокацию. Мы вели себя сдержано, в соответствии со всеми нормами и принципами международного права. Поэтому Армения летом прошлого года совершила против нас военную провокацию. Наши позиции на армяно-азербайджанской государственной границе подверглись обстрелу. Армянские воинские формирования попытались пересечь нашу границу, погибло несколько наших военнослужащих. Мы дали им достойный ответ и заставили отступить. Но мы не перешли армяно-азербайджанскую государственную границу. Военные столкновения, продолжавшиеся несколько дней, прекратились, потому что у нас не было намерений вести войну на территории Армении. Хотя при желании мы спокойно могли бы войти на территорию Армении. Спустя месяц – в августе была совершена новая провокация, в Азербайджан заслана диверсионная группа. Руководитель диверсионной группы был задержан и дал показания о том, что направлен в Азербайджан для осуществления террористических актов. Это была очередная провокация. Наконец, в конце сентября наши военные позиции и населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате чего погибли несколько военнослужащих и гражданских лиц. Мы, естественно, дали адекватный ответ на это и, проведя контрнаступательную операцию, заслуженно наказали врага. Продолжавшаяся 44 дня II Карабахская война завершилась полной победой Азербайджана. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, во время войны мы, сражаясь, освободили более 300 городов и сел. 8 ноября наш исторический город Шуша был освобожден от оккупантов, и Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции.

В ночь с 9 на 10 ноября президенты Азербайджана и России, премьер-министр Армении подписали Заявление. На основании данного Заявления другие наши районы были возвращены Азербайджану политическим путем. Таким образом, вопрос был решен военно-политическим путем. Уже можно с полной уверенностью сказать, что нагорно-карабахский вопрос, нагорно-карабахский конфликт урегулирован. В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Азербайджан решил этот вопрос, одержал историческую Победу, на разрушенных территориях начались восстановительные работы.

С первого дня войны мы получили большую поддержку от братской Турции. Мой дорогой брат, Президент Реджеп Тайип Эрдоган 27 сентября – в день начала войны открыто выразил поддержку Азербайджану. Эта политическая и моральная поддержка имела огромное значение. Мой дорогой брат сказал, что Азербайджан не одинок, Турция находится рядом с Азербайджаном. Конечно, это стало очень серьезным месседжем, серьезным сигналом. Это позволило нам успешно провести контрнаступательную операцию, позволило, чтобы посторонние силы не вмешивались в данный вопрос. Я всегда говорил, что если не будет внешнего вмешательства, то Азербайджан в короткий срок может решить нагорно-карабахский вопрос, так оно и произошло. Хочу выразить глубокую признательность братской Турции и ее уважаемому Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за эту поддержку. Многочисленные заявления Президента Эрдогана и других официальных лиц Турции в период войны и в различные времена сыграли особо важную роль в решении вопроса. Президент Реджеп Тайип Эрдоган первым поздравил меня и азербайджанский народ с освобождением Шуши. Он передал нам это поздравление 8 ноября. 28 сентября – через день после начала войны Тюркский совет выступил с заявлением, поддерживающим Азербайджан. После этого он несколько раз выступал с аналогичными заявлениями и во время войны. Мы выражаем признательность Тюркскому совету. Политическую поддержку нам оказали другие международные организации – Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества.

На освобожденных землях все разрушено. Сейчас туда приезжают журналисты, дипломаты. Они видят, что разрушены города, дома, села, разрушены наши исторические памятники. Местные и иностранные журналисты назвали Агдам "Хиросимой Кавказа". В Физули не осталось ни одного уцелевшего здания, чтобы мы водрузили на его крыше флаг Азербайджана после освобождения этого города от оккупации. Армяне уничтожили все наши города, все исторические памятники, перепахали кладбища, разрушили могилы, разрушили более 60 мечетей, а в полуразрушенных мечетях держали коров и свиней. Эти видеокадры есть в интернете. То есть, это – оскорбление, преступление против всего мусульманского мира, и весь мир уже видит и должен видеть это. Мы выполнили свою историческую миссию, уничтожили армянский фашизм. В настоящее время дан старт восстановительным работам. После войны несколько азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих погибли и получили ранения, подорвавшись на минах. Армения по сей день не предоставляет нам карт минирования. Это – очередное военное преступление. Поэтому разминирование займет больше времени. До окончания этих работ мы, конечно, не можем вернуть на эти земли наших соотечественников-беженцев и переселенцев.

Война окончена, конфликт остался в истории. Появились новые возможности. Считаю, что важнейшими из них являются транспортные возможности. Сегодня мы уже очень активно работаем над Зангезурским коридором. На состоявшемся в Нахчыване саммите я сказал, что вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира, потому что как если взглянуть на карту, то можно увидеть, что в наше тело словно вонзили кинжал, тюркский мир был разделен. Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира, потому что проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты соединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе Армении. В настоящее время у Армении нет железнодорожного сообщения с ее союзником – Россией. Это железнодорожное сообщение может быть налажено через территорию Азербайджана. У Армении нет железнодорожного сообщения с соседним Ираном. Эта железная дорога может быть обеспечена через Нахчыван. Через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджан соединяется с Турцией, а Средняя Азия – с Европой. То есть, создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этой работе. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями.

Хочу завершить свое выступление. Еще раз хочу сказать, что я посвятил свое выступление данному вопросу. Это естественно, потому что руководители дружественных стран должны глубоко знать суть вопроса. Надеюсь, что в ходе очередных прямых контактов мы обсудим этот вопрос в более широком формате. Уверен, что на Саммите, который пройдет в Турции, все мы будем участвовать вживую. Мы, как председатель, представим там информацию о проделанной работе, а также поговорим о планах на будущее. Благодарю за внимание.

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Президент Касым-Жомарт Токаев: Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, благодарим за информативную и содержательную речь. Соглашение между Азербайджаном и Арменией играет роль очень важного фактора, мы уверены в его успехе и еще раз поздравляем Вас.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул значение деятельности Совета сотрудничества тюркоязычных государств, коснулся важности совместной борьбы с пандемией. Отметив, что организация демонстрирует солидарность и в вопросах, связанных с независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом наших стран, Президент Турции сказал:

-От себя лично и от имени моего народа еще раз поздравляю всех азербайджанских братьев во главе с уважаемым Ильхамом Алиевым с Победой в Нагорном Карабахе. После продолжавшейся сорок четыре дня борьбы, подобной эпосу, 30-летней оккупации положен конец, Нагорный Карабах вновь воссоединился с Родиной. Однако должен сказать, что 63 из 67 мечетей в Карабахском регионе разрушены, снесены до основания и церкви.

В то же время сегодня – день почтения памяти жертв геноцида, которому наши азербайджанские братья подверглись в 1918 году. Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид. Недавно мы отметили очередную годовщину этой резни. До упокоит Аллах души десятков тысяч наших убитых братьев.

Мы продолжаем оставаться рядом с Азербайджаном со всеми нашими возможностями для восстановления и сохранения тюркского наследия в Карабахе, что важно для всех нас. Вместе с тем, я считаю важным возвращение наших братьев – всех вынужденных переселенцев на родные земли для скорейшего развития этого региона Азербайджана. Желаю, чтобы очень скоро – после праздника Рамазан мы вместе с моим братом посетили Шушу и отметили здесь, иншаллах, новый праздник.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Тюркский совет превратился в эффективный механизм для регионального сотрудничества. Он говорил о важности готовности тюркских государств к любым вызовам, расширения имеющегося потенциала. Передавая поздравления по случаю Победы, одержанной Азербайджаном, Шавкат Мирзиёев сказал:

-Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдар оглу Алиева и азербайджанский народ с возвращением Нагорного Карабаха и восстановлением исторической справедливости. Узбекистан готов внести вклад в этот процесс. Мы говорили о восстановлении древних памятников, мечетей, культурно-просветительских пространств. В настоящее время мы вместе с азербайджанскими коллегами продолжаем деятельность в этом направлении.

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев отметил, что тюркский мир наладил стабильные связи с другими странами и заинтересован в получении более чем 10 странами статуса наблюдателя в организации. Б.Амреев подчеркнул, что пандемия придала новый стимул сотрудничеству в рамках Тюркского совета, внес ряд предложений, связанных с предстоящим саммитом в Стамбуле. Поздравляя Азербайджан с блестящей Победой, генеральный секретарь Тюркского совета сказал:

-Несмотря на все вызовы и трудности, повестка 2020 года была содержательной. Минувший год действительно был для тюркского мира плодотворным и даже годом Победы. Благодаря важным успехам, а главное – освобождению территорий Азербайджана от оккупации, восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана тюркский мир стал еще сильнее. Во время войны в Нагорном Карабахе Тюркский совет всемерно поддерживал Азербайджан от имени всех государств-участников и ваших превосходительств. Разрешите выразить Его превосходительству Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, как действующему председателю организации, признательность за усилия, направленные на развитие многостороннего сотрудничества.

На саммите также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.