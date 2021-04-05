Армения продолжает политику этнической чистки против населения Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает проводить политику этнической чистки против населения Азербайджана.

Об этом сказал в понедельник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в связи с Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, установленные Арменией в период оккупации азербайджанских территорий мины являются угрозой для военнослужащих и гражданского населения Азербайджана.

Помощник Президента подчеркнул, что Армения целенаправленно устанавливала мины против мирного азербайджанского населения.

"Это - пример военных преступлений Армении и противоречит ее международным обязательствам. Армянская сторона не предоставляет Азербайджану карты минных полей. Права мирного азербайджанского населения грубо нарушаются. Это также является продолжением политики этнической чистки и геноцида против азербайджанского населения", - отметил Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)