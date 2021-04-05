На освобожденных землях Азербайджана от взрывов мин погибли 18 и ранены 32 человека - Агентство

БАКУ /Trend/ - Непредоставление Арменией карт минных полей приводит к тому, что Азербайджан тратит больше времени на разминирование и несет большие расходы.

Об этом сказал в понедельник заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию Самир Поладов в связи с Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, основным источником угрозы являются противопехотные и противотанковые мины.

"На освобожденных территориях установлены тысячи табличек с предупреждением о минной угрозе. В результате взрывов мин на этих землях погибли 18 и ранения получили 32 человека", - сказал Поладов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)