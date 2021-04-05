Азербайджан лидирует в регионе по масштабам вакцинации – депутат

БАКУ /Trend/ - Как известно, в рамках платформы COVAX в Азербайджан доставлено 84 тысячи доз вакцины. В ближайшее время из Китая будет закуплено еще 150 тысяч доз. До этого в нашу страну уже было доставлено 2 миллиона доз вакцины. Азербайджан лидирует в регионе по масштабам вакцинации, также опережая многие страны мира.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Шахин Исмаилов.

По его словам, это можно наглядно увидеть, если посмотреть на статистику по закупке вакцины мировыми странами и числу вакцинированных лиц.

«Наша страна вошла в число первых стран, закупивших вакцину. Учитывая несправедливый подход платформы COVAX, считаю, что закупка Азербайджаном вакцины в больших объемах является большим успехом. Это произошло как благодаря репутации нашей страны в мире, так и личному авторитету главы государства. Все мы знаем, что единственный способ избавиться от коронавируса – это вакцинация. Этот вирус привнес в нашу повседневную жизнь новые реалии.

Несомненно, в ближайшем будущем мы продолжим нашу жизнь с учетом этих реалий. Они указывают нам на важность вакцинации. Если мы изучим опыт Израиля, который является ведущей страной в мире по уровню вакцинации, мы увидим, что люди уже вернулись к привычной жизни, которая наблюдалась до пандемии", – отметил Шахин Исмаилов.

Депутат добавил, что вакцинация – единственный способ сформировать коллективный иммунитет против вируса.

«Считаю, что в предстоящий период некоторые страны могут начать требовать документ о прохождении вакцинации у прибывающих иностранцев. Когда пандемия только начиналась, Президент Ильхам Алиев сказал, что важнейшим вопросом для азербайджанского государства является защита здоровья своих граждан.

Азербайджанское государство смогло минимизировать ущерб от пандемии за счет своих ресурсов. Помимо этого, наша страна также протянула руку помощи ряду государств и организаций. Хотя это звучит просто, на самом деле является результатом довольно тяжелой работы. В настоящее время наша задача – активно участвовать в процессе вакцинации. Потому что без этого наша жизнь не вернется в нормальное русло», – добавил Шахин Исмаилов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)