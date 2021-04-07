Турция поддержала братский Азербайджан в борьбе за освобождение его земель - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Турция поддержала братский Азербайджан в борьбе за освобождение его земель от армянской оккупации.
Как передает в среду Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.
"Мы находились рядом с нашими братьями, которые боролись за освобождение Нагорного Карабаха - неотъемлемой части Азербайджана - от 30-летней армянской оккупации, и одержали победу", - сказал Эрдоган.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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