Турция поддержала братский Азербайджан в борьбе за освобождение его земель - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция поддержала братский Азербайджан в борьбе за освобождение его земель от армянской оккупации.

Как передает в среду Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

"Мы находились рядом с нашими братьями, которые боролись за освобождение Нагорного Карабаха - неотъемлемой части Азербайджана - от 30-летней армянской оккупации, и одержали победу", - сказал Эрдоган.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)