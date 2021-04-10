Тюркские страны будут и впредь поддерживать Азербайджан - Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - Тюркские страны будут и впредь поддерживать Азербайджан.

Об этом сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, сообщает в субботу Trend.

Он поздравил Азербайджан с освобождением земель от оккупации.

«Очень рады, что Азербайджан освободил свои территории. Мы, тюркские государства, выражаем свою солидарность с Азербайджаном», - сказал Амреев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)