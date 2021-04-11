Делегация Тюркского совета посетила Агдамскую джума-мечеть (ФОТО/ВИДЕО)
АГДАМ /Trend/ - Продолжается визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в освобожденный азербайджанский город Агдам.
Как сообщает в воскресенье Карабахское бюро Trend, ответственные министры и высокопоставленные лица по информации и медиа Тюркского совета посетили Агдамскую джума-мечеть.
Гости ознакомились с разрушенной армянами Агдамской джума-мечетью.
Было отмечено, что разрушения в Агдаме – яркий пример армянского варварства. Армяне совершили беспрецедентные акты вандализма против исторического и культурного наследия Азербайджана как в Агдаме, так и в других ранее оккупированных районах. Все памятники, очаги культуры, мечети и кладбища на территории района были разрушены и осквернены, а некоторые – арменизированы.
(Редактор: Надир Насиров)