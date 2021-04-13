Между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко состоялась неофициальная встреча

БАКУ /Trend/ - 13 апреля между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко, находящимся в нашей стране с рабочим визитом, состоялась неофициальная встреча.

Об этом во вторник передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.