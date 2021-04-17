Село Даш Вейсалли Джебраильского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Даш Вейсалли Джебраильского района, сообщает в субботу Trend.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
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