В Азербайджане состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

На заседании Рабочей группы, в которую привлечены представители соответствующих государственных органов для координации выполнения работ по очистке освобожденных земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов, были заслушаны еженедельные отчеты по очистке освобожденных территорий, обсуждены отраженные в отчетах вопросы.

В соответствии с поставленным планом завершены некоторые работы в сферах инфраструктуры, транспорта и по очистке от мин земельных участков. Также для эффективного продолжения процесса разминирования Рабочая группа посчитала целесообразным проведение структурами тренингов на основе совместных стандартов по гуманитарному разминированию.

Была подчеркнута важность проведения деятельности по разминированию на освобожденных территориях с учетом основных приоритетов и поручений, данных Президентом Азербайджана, и с этой целью выполнения работ всеми соответствующими структурами в эффективной координации с Межведомственным центром посредством Рабочей группы, обеспечения деятельности каждой структуры в рамках этих процессов в условиях активного и взаимного сотрудничества на основе единой стратегии.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет глава Администрации Президента Самир Нуриев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)