ПАСЕ может предложить поддержку для установления прочного мира на Южном Кавказе - генсек СЕ

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может предпринять шаги для поддержки установления прочного мира на Южном Кавказе после второй Карабахской войны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на 11-м заседании весенней сессии ПАСЕ.

"Я, конечно, приветствовала ноябрьское соглашение о прекращении огня. Очень важная часть работы сейчас заключается в том, чтобы соблюдать режим прекращения огня и, конечно же, работать во имя прочного мира", - сказала Пейчинович-Бурич.

По ее словам, Совет Европы сразу после прекращения огня изучил, какие шаги он может предпринять в рамках своего мандата [для поддержки мира].

Генсек отметила, что ПАСЕ уже работает над мерами по укреплению доверия.

По словам Пейчинович-Бурич, в качестве первого шага необходимо было связаться с обеими столицами (Баку и Ереваном), чтобы направить делегации высокого уровня из секретариата организации для переговоров с обеими сторонами для изучения того, что можно сделать в этом направлении.

"Поэтому я рада, что эти две встречи состоялись”, - сказала она.

По ее словам, несомненно, есть шаги, которые ПАСЕ может предложить и которые, конечно, должны быть приняты обеими сторонами.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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