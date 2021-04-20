Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и отказаться от реваншистского мышления – депутат

БАКУ /Trend/ - Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и отказаться от реваншистского мышления. В течение 30 лет эта страна проводила политику агрессии против Азербайджана и держала под оккупацией 20 процентов наших земель. В результате Азербайджан изолировал Армению от всех проектов в регионе, превратив эту страну в тупик.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов.

По его словам, после блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне политический, экономический и социальный кризис в Армении усугубился, и ситуация в стране стала еще более плачевной.

«Сегодня в Армении наблюдается гражданское противостояние, хаос, анархия и серьезная напряженность, будущее страны находится под большим вопросом. Армения находится в состоянии углубляющегося кризиса во всех областях, включая политическую, социальную, экономическую, моральную и психологическую сферы.

В Армении уже сформировалось несколько внутренних фронтов, которые обвиняют друг друга. Если Армения хочет выйти из этой позорной ситуации, она должна однозначно принять блестящую победу Азербайджана в Отечественной войне, признать его территориальную целостность, соблюдать соглашение от 10 ноября и отказаться от реваншистского мышления. В противном случае блокада Армении будет продолжаться, а нынешняя плачевная ситуация еще больше осложнится», – подчеркнул Джавид Османов.

Депутат добавил, что единственный выход для Армении – это нормализация отношений с Азербайджаном и открытие транспортных коммуникаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)