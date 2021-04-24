Представители общественности Азербайджана направили обращение в посольство России

БАКУ /Trend/ - Представители общественности Азербайджана направили обращение в посольство Российской Федерации в Баку.

В обращении говорится:

"По сообщениям ряда источников, в Москву с «частным визитом» прибыл Араик Арутюнян, главарь существовавшего в Карабахе незаконного оккупационного режима, созданного Арменией. Эту информацию, в частности, подтвердил глава Союза армян России Ара Абрамян.

Эта новость вызвала понятное недоумение и возмущение азербайджанской общественности.

Прежде всего, как должно быть хорошо известно профессиональным дипломатам, даже если поездка господина Арутюняна в Москву сугубо частная, он для пересечения границы должен предъявить валидный, то есть имеющий правовую силу, документ, выданной страной происхождения - Азербайджаном. Были ли соблюдены эти нормы при визите в Россию Араика Арутюняна, для которого страной происхождения является Азербайджан?

Напоминаем также, что Араик Арутюнян во время 44-дневной войны открыто взял на себя ответственность за ракетный обстрел жилых кварталов Гянджи, что является военным преступлением. В настоящее время Араик Арутюнян объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в розыск по обвинению в целом ряде преступлений, включая военные преступления и преступления против человечности. Между Азербайджаном и Россией уже давно заключены соглашения о правовой помощи, они предусматривают и экстрадицию разыскиваемых лиц. Но как на подобном фоне азербайджанская общественность может расценивать открытый визит в Россию Араика Арутюняна?

Араик Арутюнян отправился в Москву на фоне непонятной неопределенности вокруг обнаруженных в Шуше обломков ракет ОТРК «Искандер-М». Повторим еще раз: «Искандер-М» — это та модификация ОТРК, которая не подлежит экспорту в другие страны. Сегодня детали этих ракет выставлены в Парке военных трофеев в Баку. На них вполне различимы серийные номера. Но, к сожалению, мы до сих пор не услышали внятного ответа российской стороны, в то время как в российских СМИ разворачивается кампания инсинуаций в адрес Азербайджана.

Но в то время, пока не получены ответы на наши вопросы по поводу «Искандеров-М», возникает необходимость прояснить ситуацию с появлением в Москве Араика Арутюняна.

Мы, представители азербайджанской общественности, вынуждены констатировать: нынешняя поездка Араика Арутюняна в Москву входит в явное противоречие с буквой и духом двусторонних отношений Азербайджана и России. Она бросает тень на миротворческую миссию, которую осуществляют в Карабахе российские военнослужащие. Следует обратить внимание на то, что Россия как страна, пострадавшая от агрессивного сепаратизма, должна хорошо понимать справедливую позицию Азербайджана.

Поэтому выражаем надежду, что посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике внесет ясность и ответит на вопросы азербайджанской общественности".

Обращение подписали:

Руфиз Гонагов – руководитель ОО "Центр исследования международных отношений”

Мир Шахин Агаев – руководитель REAL TV

Заур Мамедов – руководитель Бакинского клуба политологов

Ахмед Аббасбейли – руководитель ОО “Развитие отношений общества и граждан”

Вугар Халилов – руководитель CBC TV

Рафиг Гашимов – заместитель председателя AZTV

Орхан Фикретоглу – независимый журналист

Анар Шукюров – руководитель редакции новостей ATV

Афлатун Амашов – председатель Совета прессы

Эльчин Шихлы - главный редактор газеты "Айна-Зеркало”

Самир Адыгезалов – руководитель ОО "Научно-исследовательский центр общественно-политических процессов и международных связей"

Рауф Арифоглу - главный редактор газеты “Ени Мусават”

Нушаба Мамедова – руководитель ОО "Альянс международного диалога и развития"

Рашад Меджид - главный редактор “525-джи газет”

Араз Зейналов – главный редактор сайта vesti.az

Саадат Бананъярлы – руководитель ОО "Азербайджанское национальное бюро Международного общества за права человека"

Салтанат Годжаманлы – руководитель ОО "Защита прав человека и законности"

Намиг Маилов – главный редактор журнала “Регион плюс”

Эмиль Мустафаев - главный редактор сайта Minval.az

Эльчин Алыоглу - главный редактор сайта Milli.az

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист, актер команды КВН "Парни из Баку"

Гамид Гамидов - медиа-директор Global Media Group

Гейдар Мирза – военный журналист, аналитик

Магеррам Зульфугарлы – руководитель ОО "Ассоциация исследования общественных проблем"

Вячеслав Сапунов - журналист, блогер

Бахрам Батыев – главный редактор сайта “Armiya.az”

Ризван Гусейнов – историк

Рамиль Искендерли – руководитель ОО "Правовой анализ и исследования"

Шалала Гасанова – руководитель ОО "Помощь развитию связей с общественностью".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)