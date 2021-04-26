МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 35-й годовщиной со дня трагедии на Чернобыльской АЭС

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 26 апреля - Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе, со дня которой прошло 35 лет, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«В связи с 35-й годовщиной со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе выражаем солидарность со всеми странами и людьми, пострадавшими от этой трагедии», - говорится в заявлении.