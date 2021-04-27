Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе призвало сенатора принести извинения

БАКУ /Trend/ - Сенатор от Калифорнии Энтони Портантино должен извиниться за поддержку дашнаков, расизма и призывы к этническому насилию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице в Тwitter Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Отмечено, что сенатор присутствовал ранее на "казни" манекена, обернутого в азербайджанский флаг, в Лос-Анджелесе. Генеральное консульство подчеркнуло, что этот шаг является постыдным.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)